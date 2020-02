Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat sich nach dem Welt-Holocaust-Forum für Fehler in dort gezeigten Kurzfilmen entschuldigt. Sie "enthielten eine Reihe von Ungenauigkeiten, die zu einer unvollständigen und unausgeglichenen Darstellung der historischen Fakten führten", hieß es in einer Stellungnahme der Gedenkstätte. Besonders sei es dabei um einen Film gegangen, der die zentralen Punkte des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts knapp darstellen sollte. Die linksliberale Zeitung Haaretz schrieb von der Präsentation "pro-russischer Inhalte".



"Wir entschuldigen uns für die unglücklichen Fehler in diesen Kurzfilmen, die nicht Yad Vashems Herangehensweise an die dargestellten historischen Fragen repräsentiert", sagte der Leiter des Instituts für Holocaust-Forschung in Yad Vashem, Dan Michman.

Die Filme wurden während der Gedenkveranstaltung vor dem 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz gezeigt. Polens Präsident Andrzej Duda hatte direkt nach der Veranstaltung Kritik geübt und sich auf einen dort gezeigten Film bezogen. "Die Organisatoren, die Stiftung von Mosche Kantor, haben die Geschichte verzerrt, indem sie die Beteiligung Polens und polnischer Soldaten am Kampf gegen Hitler völlig ausgelassen haben", sagte Duda. Polnische Soldaten hätten Seite an Seite sowohl mit den westlichen Alliierten als auch mit der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland gekämpft.

Yad Vashem schrieb in seiner Mitteilung, die Filme hätten weder auf die Aufteilung Polens zwischen Nazideutschland und der damaligen Sowjetunion im Jahr 1939 verwiesen noch auf die Eroberung Westeuropas im Jahr 1940 durch Nazideutschland. Zudem hätten die Karten falsche Grenzverläufe zwischen Polen und seinen Nachbarn gezeigt.

Zwischen Moskau und Warschau war vor dem Gedenken ein Streit um die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs entbrannt. Putin hatte vor Weihnachten wiederholt polnischen Regierungsvertretern aus der Vorkriegszeit Antisemitismus und eine anbiedernde Haltung gegenüber Nazideutschland vorgeworfen, was in Polen breite Empörung ausgelöst hatte. Duda hatte seine Teilnahme an der Feier in Yad Vashem abgesagt – aus Protest dagegen, dass er anders als der Kremlchef kein Rederecht bekommen hatte.