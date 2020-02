In Indien hat es in der Hauptstadt Neu-Delhi gewaltsame Proteste gegeben, bei denen fünf Menschen starben. Zu den Ausschreitungen kam es während eines Staatsbesuchs von Donald Trump. Anlass der Proteste ist jedoch das von dem indischen Premier Narendra Modi durchgesetzte Einbürgerungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikerinnen und Kritikern gezielt Menschen muslimischen Glaubens diskriminiert.

Bei den Protesten wurden nach Angaben aus Polizeikreisen auch Fahrzeuge und Geschäfte in Brand gesetzt und viele Menschen seien von Ziegelsteinen verletzt worden, die von Befürwortern und Gegnern des Gesetzes geworfen worden seien.

Seit Wochen gibt es in dem Land wegen des umstrittenen Gesetzes Proteste gegen Modis hindunationalistische Regierung. Dabei kamen mehr als 25 Menschen ums Leben. Musliminnen und Muslime sind Indiens größte religiöse Minderheit, sie machen rund 14 Prozent der indischen Bevölkerung aus, rund 80 Prozent sind hinduistischen Glaubens. Das Gesetz erleichtert vielen illegal eingereisten Migrantinnen und Migranten aus drei mehrheitlich muslimischen Nachbarländern die Einbürgerung – sofern sie nicht muslimisch sind.

Der US-Präsident ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien. Trump will nach Angaben aus US-Regierungskreisen dort auch mit Nachdruck für Toleranz und die Erhaltung der Religionsfreiheit in Indien werben. Nennenswerte politische Abkommen oder Vereinbarungen neuer Geschäfte wurden bei Trumps erstem Besuch in Indien nicht erwartet. Trump hatte sich zu Beginn seines Indien-Besuchs aber für einen baldigen Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens der beiden Länder ausgesprochen. Die Gespräche dazu befänden sich aber noch in einem frühen Stadium. Ein weiteres Thema des Besuchs sollen Rüstungsprojekte sein.

Am Montag hatte Trump in der westindischen Stadt Ahmedabad mit Modi vor rund 100.000 Menschen in einem Cricket-Stadion gesprochen. Nach dem gemeinsamen Auftritt flogen der US-Präsident und seine Gattin Melania weiter ins nördliche Agra, wo sie den berühmten Taj Mahal besichtigten. Das herrschaftliche Mausoleum aus weißem Marmor direkt am Fluss Yamuna ist eine Unesco-Weltkulturerbestätte.