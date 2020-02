1/16

Autoreifen markieren die Wege durch ein Paintballfeld in der Nähe eines früheren Wachturms der Briten an der Grenze zur Republik Irland. Das Feld gehört zur Firma Watchtower Adventures in Jonesborough, einem familiengeführten Unternehmen. Die Unwissenheit über die Konsequenzen des Brexits mache die Menschen ängstlich, sagt sein Chef.