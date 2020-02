Die Proteste vor dem Gerichtsgebäude des Woolwich Crown Court nahe dem Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh sind so laut, dass die Beobachter drinnen Mühe haben, Ankläger und Verteidiger zu verstehen. Auch Julian Assange sagte, es falle ihm schwer, angesichts des Lärms den Ausführungen zu folgen. "Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, auch dieser Lärm ist nicht hilfreich. Ich bin sehr dankbar für die öffentliche Unterstützung und verstehe, dass die Menschen von diesem Verfahren angewidert sein müssen, aber...", weiter kam er nicht, die Richterin unterbrach ihn.

Seit heute wird im Woolwich Crown Court darüber verhandelt, ob Großbritannien den Mitgründer von WikiLeaks an die USA ausliefern wird. Vor dem Gerichtsgebäude haben sich Unterstützer von Assange versammelt. Mit Plakaten, Sprechchören und Sirenen wollen sie darauf aufmerksam machen, dass sie den Prozess für ein gefährliches Unrecht halten.

Assange habe nur getan, was jeder Journalist tun dürfe und müsse, argumentieren sie – er habe geheime Dokumente veröffentlicht, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Journalismus ist kein Verbrechen, lautet einer ihrer Slogans. Das ist auch die Linie der Verteidiger im Gerichtssaal. Sie sehen in dem Prozess vor allem ein politisches Verfahren. Die amerikanische Regierung wolle eine unbequeme Stimme mundtot machen und andere abschrecken, es Assange gleichzutun.



Regungslos sitzt Assange auf der Anklagebank in einem Glaskäfig, als James Lewis, der Vertreter der US-Regierung, offiziell die Auslieferung beantragt. Verschwörung zum Diebstahl geheimer Dokumente und dem Hacken eines Computersystems des Verteidigungsministeriums wirft er ihm vor. "Das ist ein Verbrechen, und die Berichterstattung ist keine Entschuldigung für Kriminalität." Mit "Berichterstattung" meint er die Veröffentlichung der Dokumente durch WikiLeaks.



Die Verteidigung versuche, diesen Prozess zu einem Prozess um Fragen wie die Pressefreiheit zu machen, doch um diese gehe es nicht, schreiben die Anwälte der US-Staatsanwaltschaft in ihrer Klageschrift. Es gehe allein um die Anforderungen des britisch-amerikanischen Auslieferungsabkommens, des Extradition Act von 2003. Nur dieses solle verhandelt werden.

Dabei legt das gesamte bisherige Vorgehen der britischen und der US-amerikanischen Regierung nahe, dass die Befürchtungen seiner Verteidiger stimmen, dass hier ein politischer Prozess geführt wird.

Assange droht noch mehr Isolationshaft

Assange wird gefangen gehalten, als sei er ein Terrorist, der jederzeit wieder einen Anschlag begehen könnte. Im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, in dem er derzeit sitzt, darf er keinen Kontakt zu Mitgefangenen haben, ja ihm wurde sogar längere Zeit das Tragen seiner Brille verweigert. Diese harte Behandlung droht ihm auch in den USA.

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia hat in ihrem Auslieferungsersuchen aufgeführt, welche Haftbedingungen Assange erwarten, sollte er überstellt werden. Laut vertraulichen Dokumenten, über die WDR und NDR berichteten, sollen gegen ihn sogenannte special administrative measures angewandt werden, besondere Verwaltungsmaßnahmen.



Paragraf 501.3 des entsprechenden Gesetzes erlaubt es, Gefangene komplett zu isolieren, wenn von ihnen eine Gefahr ausgeht. Das bedeutet unter anderem Einzelhaft, keine Telefonate, keine Besuche, keine Kontakte zu Mitgefangenen. Gespräche mit seinen Anwälten würden überwacht und mitgeschnitten. Seinen Anwälten wäre es damit auch untersagt, irgendwelche Botschaften ihres Mandanten weiterzugeben. Täten sie es doch, würden sie selbst strafrechtlich verfolgt.

Die amerikanische Seite argumentiert außerdem, Assange könne sich auch nicht auf den ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung berufen, da er kein Bürger der USA sei. Dieses First Amendment regelt die Meinungs- und die Pressefreiheit. Normalerweise legen amerikanische Gerichte diesen Grundsatz sehr weitreichend aus, doch für die Veröffentlichungen bei WikiLeaks wollen die Ermittler die Pressefreiheit nicht gelten lassen.

Gleichzeitig wenden die Ankläger aber amerikanisches Strafrecht auf Assange an, obwohl er australischer Staatsbürger ist und sich in Großbritannien befand, als er WikiLeaks koordinierte. Noch dazu ein Strafrecht, das extrem selten genutzt wird. Der Espionage Act von 1917 richtete sich gegen Spione im Krieg und wird praktisch nie verwendet. Assange habe einem US-Bürger Beihilfe bei dessen Taten geleistet, argumentierte Lewis. Gemeint ist Chelsea Manning, die als US-Soldat viele der Dokumente kopierte und an WikiLeaks schickte, wo diese publiziert wurden und zu den öffentlichkeitswirksamsten in der Geschichte der Whistleblowing-Plattform wurden.