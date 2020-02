Der Gesundheitszustand von Julian Assange soll sich nach Angaben seines Vaters etwas gebessert haben. Sein Sohn könne im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh Sport machen und sei auch an der frischen Luft, sagte John Shipton. "Es sind vier Wände mit einem Gitter oben drauf und man kann im Regen stehen." Den Umgang der Behörden mit seinem Sohn nannte er dennoch "Folter". Sollte sein Sohn an die USA ausgeliefert werden, wäre das ein Todesurteil.



Anhörungen zur Auslieferung beginnen

Assange ist Mitgründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks und soll der amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning, damals noch unter dem Namen Bradley Manning, geholfen haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dadurch geriet er ins Visier der US-Ermittlungsbehörden und flüchtete 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Damals lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Assange sah darin einen Vorwand der schwedischen Behörden, ihn an die USA auszuliefern.

Zwar wurden diese Ermittlungen inzwischen eingestellt. Assange verlor aber die Gunst der ecuadorianischen Regierung und musste sein Asyl in deren Botschaft im April 2019 verlassen. Der 48-Jährige wurde von der britischen Polizei verhaftet und schließlich wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu knapp einem Jahr Gefängnis verurteilt. Seitdem sitzt er im Belmarsh-Gefängnis.

Die Anhörungen zum Antrag der USA, Assange auszuliefern, beginnen am kommenden Montag. Gegen den gebürtigen Australier liegen in den USA insgesamt 18 Anklagepunkte vor. Bei einer Verurteilung drohen dem 48-Jährigen bis zu 175 Jahre Haft.

Isoliert und demoralisiert

Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte kürzlich schwere Vorwürfe gegen die Behörden in Großbritannien, Schweden, den USA und Ecuador erhoben. In seinen Augen wird an Assange ein Exempel statuiert, um Journalisten einzuschüchtern. Die Vorwürfe gegen den Australier hält er für konstruiert, die Haftbedingungen für menschenunwürdig. So werde Assange gezielt durch Isolationshaft demoralisiert; wenn er auf den Gang gelassen werde, würden Korridore leergeräumt, um ihm Kontakt mit anderen Häftlingen zu verwehren. Ärzte mit Erfahrung mit Folteropfern hätten ihm bestätigt, dass Assange typische Symptome psychologischer Folter zeige.

Zuletzt forderten mehr als 100 Ärzte und Psychologen ein Ende "der psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung" des WikiLeaks-Gründers. Sollte dieser in der Zelle sterben, dann sei er "effektiv zu Tode gefoltert worden".