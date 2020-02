Die US-Ermittlungsbehörden erheben neue Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen den R&B-Star R. Kelly. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, geht es dabei um ein weiteres mutmaßliches Opfer, das Kelly sexuell missbraucht haben soll. Nähere Details wurden nicht genannt. Kellys Anwalt Steven Greenberg sagte laut dem Sender CNN, die aktualisierte Anklage sei nicht unerwartet.

"Aber die Anschuldigungen scheinen eher die gleichen alten zu sein. Und genau wie bei den früheren Anschuldigungen bestreiten wir sie. Wir freuen uns auf Roberts Tag vor Gericht, auf seinen Prozess und auf den Tag, an dem er auf freien Fuß kommt", sagte Greenberg CNN. Auch auf Twitter stritt er die Schuld seines Mandanten ab.

Laut CNN soll Kelly das Mädchen 1997 oder 1998, als sie 14 oder 15 Jahre alt war, getroffen haben. Laut den neuen Akten beim Bezirksgericht in Illinois missbrauchte er sie über einen Zeitraum von vier Jahren. Ein anderes Mädchen wurde hingegen aus der Anklageschrift gegen Kelly entfernt.

Prozess gegen Kelly könnte sich verschieben

Zudem hat die Staatsanwaltschaft laut CNN auch die Beschlagnahmung aller Vermögenswerte von Kellys Produktionsfirma Bass Productions, sowie einer separaten Firma seines ehemaligen Managers und Mitangeklagten Derrel McDavid beantragt.

Das Verfahren gegen Kelly in Chicago umfasst fünf mutmaßliche Opfer. Dem Sänger werden Kinderpornographie sowie Entführung und Zwangsarbeit vorgeworfen. Er soll sich selbst beim Sex mit Minderjährigen gefilmt haben. Zudem wird ihm vorgeworfen in einem ersten Prozess im Jahre 2008, bei dem er freigesprochen wurde, möglichen Zeugen Schweigegeld gezahlt zu haben, damit sie nicht gegen ihn aussagen. Der Prozessbeginn ist bislang für den 27. April geplant, allerdings könnte er sich durch die neuen Vorwürfe verschieben.

Gegen Kelly laufen auch in New York sowie in den Bundesstaaten Illinois und Minnesota Verfahren. Der Sänger, der sich derzeit in Haft befindet, weist alle Vorwürfe zurück. Kelly war in den 90er-Jahren durch den Hit I Believe I Can Fly weltberühmt geworden.