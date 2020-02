Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen – der Hauptverdächtige in dem Mordfall könnte an einem weiteren Mordanschlag beteiligt gewesen sein. Der Generalbundesanwalt gehe dem Anfangsverdacht nach, dass Stephan E. im Jahr 2003 an einem rechtsterroristischen Mordversuch gegen einen Kasseler Lehrer beteiligt gewesen sein könnte, berichteten der Norddeutsche Rundfunk und der Spiegel. Weitere Details gab die Behörde demnach nicht bekannt.

Im Februar 2003 war ein Anschlag auf einen Geschichtslehrer in Kassel verübt worden, der sich damals aktiv gegen Rechtsextremismus engagierte. Er wurde von einem Schuss durch sein Küchenfenster knapp verfehlt. Die Tat wurde nie aufgeklärt. Seit November 2019 wird den Berichten zufolge wieder ermittelt.

Ermittler hätten in verschlüsselten Dokumenten auf E.s Computer Informationen über den Lehrer gefunden. Die Datei soll im Jahr vor dem versuchten Mord erstellt worden sein. Die Ermittlungen zu dem Vorwurf dauerten an. E.s Anwalt Frank Hannig wies die Vorwürfe zurück. Er habe keine Kenntnis von dem Ermittlungsverfahren.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus. E. gestand die Tat zunächst, widerrief sein Geständnis aber nach wenigen Tagen wieder. Zuletzt bezichtigte E. einen Komplizen, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben.