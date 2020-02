Eine große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten in Hessen sieht sich politisch in der Mitte angesiedelt. Mit 64,4 Prozent verorten sich nach einer Studie, die Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) und Polizeipräsident Udo Münch vorstellten, fast zwei Drittel in der Mitte. Knapp 19 Prozent sehen sich als "mäßig rechts", 13 Prozent als "mäßig links". Als "rechts" bezeichnen sich 1,6 Prozent der hessischen Polizisten und weitere 0,1 Prozent als "ausgeprägt rechts". "Links" sehen sich zwei Prozent, 0,2 Prozent "ausgeprägt links".

Mit 97 Prozent der Befragten halten die Beamten die parlamentarische Demokratie "eher" oder "voll und ganz" für die beste Staatsform. Beuth erklärte, die Ergebnisse der Studie bestätigten ihn in der Auffassung, dass die rechten Verdachtsfälle in der hessischen Polizei Einzelfälle seien.

Befragt nach politischen Aussagen stimmten 66,1 Prozent der Polizisten der Aussage zu, Einwanderer machten das Land bunter oder vielfältiger. Mehr als jeder Vierte sieht dagegen die "Gefahr", dass Deutschland ein "islamisches Land" werde. Der Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit oder des Rassismus belastet rund 44 Prozent der Polizisten.

Einzelfälle oder mehr?

Eva Goldbach, Innenexpertin der mit der CDU regierenden Grünen, wertete die Ergebnisse als Beleg, dass die hessische Polizei fest in der Mitte der Gesellschaft verankert sei. Es solle aber etwa über eine Ombudsstelle im Landtag nachgedacht werden, die auch Angehörigen der Sicherheitsbehörden offenstehe, teilte Goldbach mit Blick auf weitere Ergebnisse, nach denen fast zehn Prozent der Polizisten häufiger schwerwiegendes Fehlverhalten bei Kollegen beobachteten, mit.



Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Hermann Schaus, wies darauf hin, dass das Landeskriminalamt bei 65 Polizisten einen Verdacht rechtsradikaler und rassistischer Einsteillungen formuliert habe. Vor diesem Hintergrund könne nicht von Einzelfällen gesprochen werden.

Im Auftrag der Landesregierung hatten von November bis Dezember die rund 17.000 hessischen Polizisten, Verwaltungsbeamten und Tarifbeschäftigten an der bundesweit bisher einmaligen Befragung teilnehmen können. Es beteiligten sich den Angaben zufolge 4.277 Frauen und Männer, was einer "sehr guten" Rücklaufquote von 25 Prozent entspreche, hieß es bei der Veröffentlichung.

Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Verdachtsfälle

Wegen rechtsextremistischer Verdachtsfälle wird in Hessen derzeit gegen 13 Polizisten ermittelt, sagte Innenminister Beuth. Ursprünglich seien 38 Beamte im Verdacht gewesen. 17 Fälle wurden eingestellt, dazu sei es auch schon zu Entlassungen gekommen.

Anlass für die Befragung waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu einer Chatgruppe der Frankfurter Polizei mit rechtsextremen Inhalten. Größtenteils ging es den Angaben zufolge bei dem Verdacht auf einen rechtsextremistischen Hintergrund um das Teilen von Sprüchen und Bildern.