Der rechtsextreme Angriff in Hanau, die Gründe dafür und mögliche Konsequenzen werden in allen Medien diskutiert. In einem sind sich die meisten einig: Die AfD trage Mitverantwortung an den rechten Gewalttaten. "Man muss mit allen erlaubten Mitteln gegen sie vorgehen", schreibt etwa Edo Reents für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Es reicht nicht mehr, zu versichern, man werde sich dem Rechtsterror entgegenstellen, wo immer er sich zeige – er darf sich nicht mehr zeigen. Der Staat ist am Zug."

Auch die Süddeutsche Zeitung nimmt die Bundesregierung in die Verantwortung. Doch staatliches Handeln allein reiche nicht aus. "Jeder und jede Einzelne steht in der Pflicht", kommentiert Kurt Kister. Das fange bei schlechten Witzen an und höre bei widerspruchslosem Hinnehmen von Alltagsrassismus nicht auf. "Man muss die Dinge klar benennen, zum Beispiel: Wer die AfD wählt, stellt sich selbst in die rechte Ecke, weil er auch die Rechtsextremisten wählt, die es in dieser Partei gibt."

"Rassismus hat einen festen Platz in unserer Gesellschaft", kommentiert Özlem Topçu auf ZEIT ONLINE. Vor allem finde man ihn in den ewigen Debatten ums Anderssein. Es sei die Pflicht der Gesellschaft, zu erkennen, dass dieser alltägliche Rassismus zu Taten wie in Hanau führt. "Das müssen wir anerkennen, dem müssen wir Raum geben." Tobias R. als einen Verrückten zu bezeichnen, sei ein bequemes Schutzargument, hinter dem sich die Relativierer zu verstecken versuchten.

Die Welt möchte die AfD zwar nicht unter Generalverdacht stellen, "aber dass es einen Zusammenhang gibt zwischen rechten Hasspredigern und rechtsextremen Gewalttaten, ist unbestreitbar". Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner fordert deshalb in der Zeitung eine konsequentere, umfassendere und kritischere Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Außerdem müsse der Rechtsstaat gestärkt werden. "So banal es ist: mehr Geld für Polizei, Justiz und die Demokratie schützende Geheimdienste.

"Schluss mit dieser Verharmlosung von Terroristen"

Stefan Reinecke mahnt in der taz – die tageszeitung in Erinnerung an die RAF-Zeiten und das damalige Gerede von geistigen Brandstiftern zwar zur Vorsicht mit solchen Bezichtigungen, die Reaktionen der AfD seien jedoch bodenlos. "Die AfD kann keine klare Grenze zur Gewalt ziehen, weil sie dann in dem von Verfolgungswahn geprägten Weltbild der Mörder die Echokammern in ihrer eigenen Hassrhetorik erkennen müsste."

Bessere Hilfsangebote für Menschen, die in eine "Wahnwelt" abzurutschen drohen, fordert Stefan Kuzmany im Spiegel. "Wir dürfen sie nicht sich selbst überlassen, bis sie womöglich gefährlich werden und schlimmstenfalls zu Mördern." Mit Blick auf die AfD mahnt er, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, deren Geschäft die Verunsicherung sei. "Wer ständig mit Begriffen wie "Messermigration" und "Bevölkerungsaustausch" hetzt, trägt Verantwortung dafür, wenn tatsächlich jemand zur Waffe greift und Bürger ermordet, die friedlich in einer Shishabar sitzen – nur weil sie in den Augen der Rassisten fremd aussehen", schreibt er.



Einen Bezug zur AfD stellt die Bild-Zeitung nicht her. Sie konzentriert sich auf Forderungen nach Maßnahmen wie etwa schärfere Waffengesetze oder einen härteren Vorgang gegen Hasskommentare im Internet. Kritisiert wird auch das Gerede von kranken Einzeltätern im Zusammenhang mit rechter Gewalt. "Schluss mit dieser Verharmlosung von Terroristen. Wer sich bewaffnet und Jagd auf Menschen macht, der weiß, was er tut. (...) Deutschland ist das letzte Land, das Rechtsextremismus als Nebenwirkung einer psychischen Krankheit abtun darf."

Bei dem rassistischen Anschlag hat am Mittwochabend ein Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Der Mann habe eine "zutiefst rassistische Gesinnung" gehabt, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank. Das habe die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf dessen Website ergeben. Die Toten seien zwischen 21 und 44 Jahre alt gewesen und hätten Migrationshintergrund gehabt. Der Täter habe sechs weitere Menschen verletzt, einen schwer. Am Donnerstagabend versammelten sich in zahlreichen Städten Menschen zu Mahnwachen.