Was in Hanau geschehen ist, man muss es so deutlich sagen, war kein unerwartetes Ereignis, nichts, von dem man behaupten könnte, man hätte es nicht wissen können. Sondern es ist genau das, was absehbar war.

© Peter Rigaud Hasnain Kazim Freier Autor zur Autorenseite

Die AfD ist der geistige Wegbereiter dieses Terrors, auch wenn diese Partei das noch so heftig bestreiten mag. Wer Einwanderern und ihren Nachfahren vorwirft, zum "Volkstod" und zum "Bevölkerungsaustausch" beizutragen, wer Menschen mit dunklerer Hautfarbe zu einer existenziellen Bedrohung dämonisiert und völkische Ideologie verbreitet, der erzeugt ein Klima der Angst und für manchen damit eine Rechtfertigung für Gewalt. Wenn man diese Menschen schon nicht abschieben kann, so die Logik des rechtsextremistischen Terroristen von Hanau, muss man sie eben töten.



Es geschieht weltweit

Dass man mit Sprache der Gewalt den Boden bereiten kann, ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. In Pakistan zum Beispiel, wo ich jahrelang als Korrespondent lebte, reden Prediger immer wieder davon, dass "Blasphemisten" den Tod verdienten. Durch jahrelange sprachliche Wiederholung ist längst ein gesellschaftliches Klima entstanden, in dem die Ermordung eines "Blasphemisten" nicht mehr ausschließlich Empörung und Entsetzen hervorruft. Ich habe mehrmals erlebt, wie Menschen eine Bluttat gutheißen, sogar feiern. Wie sie erklären, das Opfer sei gar kein Opfer, sondern ein "Blasphemist", der den Tod verdient habe. Auch Menschen, die ich bis dahin für klug und differenziert denkend gehalten habe.



Das Klima, das die AfD und ihr Umfeld durch ihre Wortwahl schaffen, ist durchaus vergleichbar damit. Als der CDU-Politiker Walter Lübcke, Regierungspräsident im Regierungsbezirk Kassel, sich 2015 für die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel aussprach, wurde er wüst beschimpft. In einer Bürgerversammlung entgegnete er wütenden Zuhörern, die ihn ausbuhten und beschimpften: "Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen."

Liest man, was auf der Facebook-Seite der AfD über Lübcke daraufhin geschrieben wurde, ist es nichts anderes als die verbale Vorbereitung von Gewalt. "Früher wurden Vaterlandsverräter erschossen", schrieb einer. Ein anderer: "Der ist dran, wenn wir dran sind. Dieser hirntote Spinner." Und ein weiterer: "Der gehört sofort erschossen!"