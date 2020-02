US-Sicherheitsbehörden haben vier mutmaßliche Rechtsextremisten mit Verbindung zur Neonazi-Gruppierung Atomwaffen Division (AWD) festgenommen. Das teilte das US-Justizministerium mit. Den Verdächtigen werde "eine Verschwörung zur Bedrohung und Einschüchterung" von Journalisten und Aktivisten vorgeworfen. Den Angaben zufolge sind sie zwischen 20 und 24 Jahre alt und leben in den Bundesstaaten Arizona, Florida, Texas und Washington.

Sie würden in Seattle im Bundesstaat Washington unter Anklage gestellt. Staatsanwältin Maria Chapa Lopez aus Florida sagte, die Behörden hätten es sich zum Ziel gesetzt, "die von der Atomwaffen Division ausgehende Bedrohung sowohl lokal als auch national zu identifizieren und auszumerzen".

Laut Justizministerium tauschten sich die vier Beschuldigten über einen verschlüsselten Chat aus. Bei ihren Einschüchterungsplänen hatten sie sich vor allem auf Juden und afroamerikanische Journalisten konzentriert. Zwei der Verdächtigen entwarfen demnach Plakate mit Nazi-Symbolen, Waffen, Molotowcocktails sowie Drohungen. Diese verschickten sie online an andere Mitglieder der "Atomwaffen Division", die die Plakate gedruckt und verschickt hätten.

Unter den Bedrohten waren ein Fernsehjournalist im Großraum Seattle, der über die Neonazi-Gruppierung berichtet hatte. Außerdem zwei Aktivisten, die der Anti-Defamation League angehören – eine Organisation die sich auf die Bekämpfung von Antisemitismus spezialisiert. Zudem habe die Gruppe einen Journalisten in Florida einschüchtern wollen, das Poster aber an die falsche Adresse verschickt. Auch in Phoenix im US-Bundestaat Arizona sei ein Poster an einen Journalisten gegangen.



Deutscher AWD-Ableger bedrohte Grüne

US-Staatsanwalt Brian Moran erklärte, die vier Beschuldigten hätten "Angst und Schrecken" unter ihren Kritikern verbreiten wollen. Die Bekämpfung von antisemitischem Hass und Gewaltandrohungen hätten für die Justiz oberste Priorität.

In Montgomery im Bundesstaat Texas wurde zudem ein mutmaßlicher früherer Anführer der Atomwaffen Division festgenommen, teilte die Justiz mit. Der 26-Jährige soll an Drohanrufen unter anderem gegen die Recherchestiftung ProPublica beteiligt gewesen sein.

Die Atomwaffen Division gilt als extrem fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden AWD-Mitglieder in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden sowie mit mutmaßlichen Planungen für Anschläge etwa auf Atomanlagen und Synagogen in Verbindung gebracht. Ein deutscher Ableger der Organisation sorgte im vergangenen Herbst mit Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth für Empörung. Damals hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten die Aktivitäten dieser Gruppierung sehr intensiv.