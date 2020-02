Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war der erste deutsche Politiker, der nach 1949 mutmaßlich von einem Rechtsextremisten ermordet wurde. Das erste Todesopfer rechter Gewalt war er jedoch nicht. Erst im vergangenen Jahr musste die Bundesregierung ihre Statistik nach oben korrigieren. Danach brachten Rechtsextremisten seit der Wiedervereinigung 1990 insgesamt 83 Menschen um.

Aber auch diese Zahl ist offensichtlich noch immer zu niedrig angesetzt. Nach einer Langzeitrecherche von ZEIT ONLINE und Tagesspiegel töteten rechtsextreme Gewalttäter zwischen 1990 und 2017 in Deutschland mindestens 169 Menschen. Dazu zählen, um nur einige zu nennen, die zehn Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), aber ebenso die schwangere 31-jährige Ägypterin Marwa el-Sherbini, die am 1. Juli 2009 in einem Dresdner Gerichtssaal von einem NPD-Sympathisanten erstochen wurde. Oder der 32-jährige Polizeibeamte Daniel Ernst, der am 19. Oktober im fränkischen Georgensmünd von einem sogenannten Reichsbürger erschossen wurde. Oder die fünf Mitglieder der Familie Genç, die am 29. Mai 1993 in Solingen einem Brandanschlag zum Opfer fielen.

Außer Mord und Totschlag werden rechtsextremistische Straftäter besonders häufig aktenkundig wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung. Laut den Polizeibehörden ist die Zahl rechtsextremistischer Straftaten mit 20.431 registrierten Fällen 2018 etwa auf dem Niveau von 2017 geblieben. MAK