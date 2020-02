Dass Neonazis Informationen über mutmaßliche politische Gegner auf sogenannten Feindeslisten oder Todeslisten zusammentragen, ist spätestens seit dem Skandal um die Gruppe Nordkreuz öffentlich bekannt. Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, hat sich nun dafür ausgesprochen, die Veröffentlichung sogenannter Feindeslisten härter zu bestrafen und nicht nur als datenschutzrechtlichen Verstoß zu behandeln. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) berät seit mehr als zehn Jahren Betroffene, die auf solchen Listen stehen. Bianca Klose, Projektleiterin der MBR Berlin, erzählt im Interview, wie sich die Strategie der Neonazis verändert hat und was den Opfern wirklich hilft.



ZEIT ONLINE: Frau Klose, wie oft wenden sich Menschen an Ihre Organisation, die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin, weil sie auf Feindes- oder Todeslisten stehen?



Bianca Klose: Das ist zunehmend ein Thema, schon ab 2009 haben wir uns sehr intensiv mit einer Feindesliste des Nationalen Widerstand Berlin beschäftigt. Wir mussten viele Jahre darauf hinweisen, dass das nicht einfach nur eine Internetseite ist, sondern ein rechtsextremes, militantes Neonazinetzwerk, das sich spezialisiert hat auf die Anti-Antifa-Arbeit, also das Sammeln personenbezogener Daten politischer Gegner, samt Fotogalerie. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass bei den Menschen, die auf dieser Liste standen, auch Anschläge verübt wurden.

ZEIT ONLINE: Was hat sich seitdem verändert?

Bianca Klose ist Vorstand des Bundesverbandes Mobile Beratung e. V. und Leiterin der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR). Sie berät und schult Parteien, Verwaltung, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende, Verbände, Unternehmen, Gewerkschaften sowie engagierte Gruppen und Einzelpersonen zum Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus und Antisemitismus.

Klose: Die Gruppe der Betroffenen hat sich erweitert. Früher wurden oft Anwälte, Journalistinnen, Antifaschisten oder Gewerkschafterinnen Ziel von Bedrohungen und Angriffen. Inzwischen beraten wir zunehmend Personen aus der Kommunal- und Landespolitik und Menschen, die sich zum Beispiel in der Flüchtlingsunterstützung engagieren und aus allen Wolken fallen, wenn sie erfahren, dass sie auf solchen Listen stehen.



ZEIT ONLINE: Also höchste Zeit, dass auch das BKA die Bedrohung durch solche Listen endlich ernst nimmt? Deren Chef Holger Münch fordert nun, schon das Veröffentlichen solcher Listen unter Strafe zu stellen.

Klose: Wir finden es unterstützenswert, wenn Politik und Strafverfolgungsbehörden das Thema Rechtsterrorismus endlich ernst nehmen. Und natürlich begrüßen wir ein Engagement gegen Hasskriminalität. Wir halten jedoch den alleinigen Fokus auf die Ausweitung der Strafbarkeit für verkürzt. In der Praxis gibt es ganz andere Probleme im Umgang mit den Feindeslisten.

ZEIT ONLINE: Welche?

Klose: Wir fordern, dass die Behörden die Betroffenen, die auf solchen Listen stehen, sofort und in Gänze über die zu ihnen rechtswidrig gesammelten Daten informieren, wenn sie etwa bei Hausdurchsuchungen deren Adressen oder Fotos finden. Das ist derzeit nicht der Fall. Bei Nordkreuz, dem rechtsextremen Netzwerk, wurden Personen auf Todes- und Feindeslisten geführt und die Betroffenen wurden sehr spät darüber informiert, obwohl es den Behörden schon länger bekannt war.



ZEIT ONLINE: Eine reine Strafverschärfung reicht also nicht aus?



Klose: Ja, weil vieles andere erst mal garantiert sein muss. Es muss nicht immer mehr Personal her bei der Polizei oder härtere Gesetze. Das hilft wenig, wenn die Analyse defizitär oder der Umgang mit den Betroffenen empathielos ist. Wer entscheidet außerdem, wann eine Auflistung von Namen und Informationen überhaupt eine Feindesliste ist? Da hatten wir hier in Berlin einen Dissens mit den Strafverfolgungsbehörden, als wir eine Feindesliste identifiziert haben, die Analysekompetenz der Behörde aber nicht ausreichte, um die Mosaiksteine und Hintergründe richtig zusammenzusetzen. Mir wurde in einem Fall gesagt: Das ist keine Feindesliste, Frau Klose, die ist ja handgeschrieben.



ZEIT ONLINE: Wie kann man die Analysefähigkeit der Polizei verbessern?

Klose: In die Analyse von Gefährdungssituationen müssten die zivilgesellschaftlichen unabhängigen Beratungsangebote einbezogen werden.

ZEIT ONLINE: Die Polizei soll Sie fragen, wenn sie sich nicht sicher ist?

Klose: Na ja, als Strafverfolgungsbehörde sollte man zumindest die Expertise, die von Organisationen und Journalistinnen veröffentlicht wird, mit einbeziehen: Mit welchen Neonazistrukturen hat man es zu tun, die solche Listen erstellt haben? Und oft wissen die Betroffenen viel mehr, als die Behörden denken, wenn es darum geht, wie Neonazis an ihre Daten gekommen sind. Zum Beispiel durch Gerichtsverfahren oder wo ihr Auto fotografiert wurde oder sie auf einer Demo in deren Fokus geraten sind. Das können wichtige Hinweise für die Strafverfolgung sein. Wenn die Betroffenen ernst genommen werden, teilen sie solche Informationen mit den Behörden.



ZEIT ONLINE: Eine Reihe von Namen im Internet zusammenzustellen ist relativ einfach. Wie gefährlich sind denn solche Listen?

Klose: Feindeslisten sind sehr ernst zu nehmen, weil sie oft die Grundlage bieten für Gewaltstraftaten. An der Berliner Liste haben sich die Neonazis jahrelang abgearbeitet, Autos angezündet, Hauswände von Engagierten mit Morddrohungen beschmiert. Damals haben wir die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden kritisiert, weil wir gesehen haben, die Täter sitzen offenbar auf einem Berg personenbezogener Daten und können damit Menschen bedrohen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich engagierte Menschen ins Private zurückziehen. Dann hätten Neonazis gewonnen.



ZEIT ONLINE: Was raten Sie den Betroffenen?

Klose: Wir raten, immer zu überlegen: Wie könnten die Neonazis an die Daten gekommen sein? Wie kann ich online zugängliche private Informationen schützen und sensibler mit Daten umgehen? Wir sagen Betroffenen auch, worauf sie achten können, wenn sie nach Hause oder zur Arbeit gehen, dass sie bestimmte Routinen überprüfen, Absprachen im Team treffen: Was machen wir, wenn Rechtsextreme unangemeldet bei uns auftauchen und bedrohlich auftreten? Wer geht zur Tür, was ist das Zeichen, damit alle wissen, das ist ein Notfall? Was mache ich, wenn mich jemand anruft und bedroht? Weiß ich eigentlich, wie man einen Screenshot macht? Wer kann mich unterstützen? Und man muss sich Gedanken machen, ob Parteibüros oder Treffpunkte der Zivilgesellschaft besser geschützt werden könnten.

ZEIT ONLINE: Mussten Sie schon mal so etwas Weitgehendes raten wie einen Umzug des Büros, wenn es etwa im Erdgeschoss lag?



Klose: Darüber haben sich viele Initiativen tatsächlich lange keine Gedanken gemacht, es gibt viele Treffpunkte mit großen Glasfronten, ohne Jalousien und besondere Einlasskontrolle.

ZEIT ONLINE: Das ist ja auch eine schwierige Abwägung: Wie viel macht man für die Sicherheit, wenn man gleichzeitig zeigen will, dass man sich nicht einschüchtern lässt?



Klose: Sicherheit sollte mit Engagement verknüpft sein. Wir haben eine Broschüre herausgegeben über den Umgang mit rechten und rechtsextremen Bedrohungen. Vielleicht mal einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen hat aber nichts damit zu tun, dass die Lebensqualität verloren geht, im Gegenteil. Viele Menschen schildern uns, dass sie sich aufgehobener fühlen, wenn sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was sie tun können, und im Kollegium oder Freundeskreis gemeinsame Absprachen getroffen haben. Das nimmt einem die Angst, weil man vorbereitet ist. In unserer Beratung entscheiden die Personen selbst, ob sie ihre Anfeindungen öffentlich machen oder anders mit der Bedrohungssituation umgehen wollen.



ZEIT ONLINE: Welche Maßnahmen würden den Betroffenen besser helfen als potenzielle Strafen für die Täter?

Klose: Eine vereinfachte Meldeauskunftssperre. Wenn die Landeskriminalämter eine Feindesliste entdecken, müssten sie von Amts wegen eine Auskunftssperre für die Betroffenen veranlassen, sodass deren Adressdaten nicht mehr abgefragt werden können. Sonst liegt die Beweisführung, dass sie bedroht sind, immer bei den Betroffenen. Strafverfolgung ist das eine, aber Prävention und Solidarität ist mindestens genauso wichtig für die Betroffenen.