Der rassistisch motivierte Angriff von Hanau ist auch international mit Entsetzen und Trauer aufgenommen worden. Bei der Attacke waren am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Außerdem starben der 43-jährige mutmaßliche Täter und seine Mutter. Der Täter hinterließ Videobotschaften und eine Art Manifest mit rassistischen und wirren Gedanken. Staats- und Regierungschefs rufen zum Kampf gegen Rassismus und Hass auf.

Türkei

Die Getöteten haben unter anderem türkische, bulgarische, bosnische sowie rumänische Wurzeln. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach den Familien der Opfer früh sein Beileid aus. "Ich glaube daran, dass die deutschen Behörden alle notwendigen Anstrengungen unternehmen werden, um den Angriff in allen Aspekten zu beleuchten", sagte er. Das türkische Außenministerium verurteilte die Tat als "niederträchtigen Anschlag". Er sei eine "neue und schwere Auswirkung von wachsendem Rassismus und Islamfeindlichkeit". Es sei an der Zeit, solche Angriffe zu stoppen.



Der türkische Botschafter Ali Kemal Aydın sagte dem Sender CNN Türk: "Wir leiden. Es ist wirklich ein schwarzer Tag für Deutschland". Man könne die Tat nicht auf eine Person reduzieren, es müsse nach Verbindungen zu Hintermännern gesucht werden. Dabei erinnerte er an die Morde der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU). Die deutschen Behörden müssten die Tat restlos aufklären.



Frankreich

Präsident Emmanuel Macron äußerte beim EU-Gipfel in Brüssel seine Anteilnahme. Bei seiner Ankunft zum Treffen der Staats- und Regierungschefs sprach er von "bewegten Gedanken an unsere deutschen Freunde nach der Schießerei von Hanau". In diesem "Moment der Trauer" stehe Frankreich in Solidarität zu Deutschland, sagte Macron. Es gelte, gegen Hass und Rassismus vorzugehen

Österreich

"Es ist ein abscheulicher rechtsradikaler Terroranschlag gewesen, der hier in Deutschland stattgefunden hat", sagte auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. "Es zeigt uns auch, dass es wichtig ist, dass wir in Europa gegen alle Formen radikalen Gedankenguts ankämpfen."

Italien

Auch der italienische Außenminister Luigi Di Maio hat sein Beileid ausgesprochen. Zugleich versicherte er in einem Tweet auf Deutsch, Italien stehe im Kampf gegen Extremismus an Deutschlands Seite.



Regierungschef Giuseppe Conte twitterte, er sei zutiefst erschüttert. Sein Mitgefühl sei "bei den Familien der Opfer eines wahnsinnigen Hasses, der keinen Respekt für das menschliche Leben hat".



Staatspräsident Sergio Mattarella erinnerte in einem Beileidsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die gemeinsamen Werte der Demokratie in Europa. "Die Bundesrepublik weiß, dass sie stets auf die volle Unterstützung Italiens zählen kann, wenn es darum geht, gemeinsam und mit größter Entschlossenheit die Prinzipien von Toleranz, Respekt und Integration zu verteidigen, die das Wesen der Demokratie und das Fundament der höchsten und unumstößlichen Werte der Europäischen Union ausmachen", heißt es in dem Brief.



EU

EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich auf Twitter entsetzt:



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter, "Fremdenhass und Rassismus haben keinen Platz in Europa".