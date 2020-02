Die am Freitag bei bundesweiten Razzien zerschlagene mutmaßliche rechte Terrorgruppe, soll geplant haben, in verschiedenen kleineren Städten Moscheen anzugreifen. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, war in einem von Behörden überwachten Gespräch von "Kommandos" der Gruppe die Rede, die in "zehn Bundesländern" hätten zuschlagen sollen. Damit wären die Attacken dem Muster des Terroranschlags auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im Frühjahr 2019 gefolgt. Damals hatte ein australischer Rechtsextremist insgesamt 51 Menschen erschossen.

Wie SWR, ARD-Hauptstadtstudio, Bild-Zeitung und Spiegel berichten, waren bei den Razzien am Freitag scharfe Waffen gefunden worden. Demnach war der mutmaßliche Anführer der Gruppe, Werner S., schon seit mehreren Jahren als rechtsextremer Gefährder eingestuft. Den Berichten zufolge hatten Stuttgarter Staatsschützer die Gruppe seit fünf Monaten im Visier. Die Bundesanwaltschaft wollte sich am Sonntag auf Nachfrage nicht zu dieser Frage sowie zu weiteren Details der Razzien und möglichen Anschlagszielen äußern.

Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, agierte die Gruppe unter dem Namen "Der harte Kern". Dabei hätten die Männer unter anderem Bezüge zu der rechtsextremen Gruppierung "Soldiers of Odin" (SOO) gehabt. Deren Mitglieder tauchten zuerst im Zuge der Flüchtlingskrise auf. In der nordfinnischen Kleinstadt Kemi an der Grenze zu Schweden organisierten sie im Oktober 2015 im Stile einer Bürgerwehr Straßenpatrouillen.

Gruppe lehnt Migration und Islam ab

Ziel war es nach ihrer Darstellung, die Polizei zu unterstützen, weil diese nicht in der Lage sei, insbesondere Frauen vor Übergriffen von Asylbewerbern zu schützen. Die Gruppe weitete sich auf andere Städte aus und soll damals in Finnland mehrere Hundert Mitglieder gezählt haben. Zudem bildeten sich Ableger in anderen nordischen Ländern. Sie lehnt Migration und den Islam ab, weist aber Vorwürfe zurück, rassistisch oder kriminell zu sein.

Bei den Razzien am Freitag in sechs Bundesländern waren insgesamt zwölf Mitglieder und Unterstützer der mutmaßlichen rechten Terrorgruppe festgenommen worden. Sie wurden den Ermittlungsrichtern am Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt, die gegen alle Untersuchungshaft verhängten. Einer der Festgenommenen soll laut Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) Verwaltungsmitarbeiter der nordrhein-westfälischen Polizei gewesen sein, bis er vor kurzem suspendiert wurde.

Die vier mutmaßlichen Mitglieder – Tony E., Werner S., Michael B. und Thomas N. – sollen sich im September 2019 zusammengeschlossen haben. Gegen sie erging Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Zur Umsetzung ihres Vorhabens sollen sie sich mehrfach in unterschiedlichen Zusammensetzungen getroffen haben. Anberaumt und koordiniert wurden diese Treffen laut Bundesanwaltschaft durch S., der in einigen Fällen durch E. unterstützt worden sein soll. Zudem standen die Beschuldigten demnach untereinander über Chatgruppen verschiedener Messengerdienste sowie telefonisch in Kontakt.