Gut ein Jahr nach Bekanntwerden des Fälschungsskandals beim Spiegel hat das Nachrichtenmagazin neue redaktionelle Standards vorgestellt. Das mehr als 70 Seiten umfassende Werk, das auf der Website veröffentlicht wurde, sei "eine zeitgemäße Rückbesinnung auf die Grundsätze, nach denen die Spiegel-Redaktion arbeitet", heißt es in der Einleitung. In den Standards geht es unter anderem um den Umgang mit Quellen, die Fehlerkultur und die Sprache. Die Standards seien für alle Mitarbeiter der Redaktion und Dokumentation verbindlich.

Im Dezember 2018 hatte das Hamburger Nachrichtenmagazin bekannt gemacht, dass der preisgekrönte Autor und Spiegel-Redakteur Claas Relotius viele Szenen, Gespräche und Ereignisse in seinen Reportagen erdacht hatte. Eine Aufklärungskommission arbeitete den Skandal auf. Der Verlag gründete zudem eine Ombudsstelle, die Hinweisen auf Ungereimtheiten in journalistischen Beiträgen künftig nachgehen soll. Die Relotius-Affäre hatte zudem zu personellen Konsequenzen in der Redaktion geführt.

Die nun veröffentlichten Standards wurden in den vergangenen Monaten von Spiegel-Mitarbeitern in Arbeitsgruppen erarbeitet. Sie sollen regelmäßig aktualisiert werden. "Wir wollen diesen Leitfaden auch in Zukunft regelmäßig überprüfen und überarbeiten, ihn beständig unseren Arbeitsprozessen anpassen", sagte Chefredakteur Steffen Klusmann.



In einem Kapitel über den Umgang mit Quellen und Protagonisten heißt es in dem neuen Leitfaden, für Artikel ausgewählt würden Protagonistinnen und Protagonisten, "die eine besondere Geschichte haben, eine interessante Perspektive einnehmen, wichtige oder relevante Standpunkte vertreten". Der Spiegel betreibe "kein 'Casting', das konkrete Protagonisten idealtypisch zusammensetzt, um möglichst effektvoll erzählen zu können".



Relotius hatte für seine Texte zahlreiche wichtige Branchen-Preise erhalten. Verschiedene Jurys zeichneten seine Arbeiten immer wieder für ihren Detailreichtum und die Plastizität der Erzählung aus. Wie sich später herausstellte, hatte Relotius diese erreicht, indem er seltene und teils exklusive Zugänge zu Protagonisten vortäuschte.



Bezüglich der Überprüfung von Fakten in Texten durch die Dokumentationsabteilung des Spiegels schreiben die Standards vor, dass nach Abgabe des Manuskripts der Redakteur der Dokumentation eine annotierte Fassung des Textes liefert, also ein Manuskript mit Verweisen auf die verwendeten Quellen, inklusive der Nennung von Gesprächspartnern. "Das beschleunigt die Verifikation und verschafft den Dokumentaren und Dokumentarinnen, aber auch Ressortleitung und Rechtsabteilung Zeit für die Prüfung schwieriger Passagen und eine gründlichere Beurteilung der verwendeten Quellen." An anderer Stelle des Leitfadens ist vermerkt, dass zur Qualitätssicherung bestimmte Beiträge nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und von der Dokumentation vertieft geprüft werden können.