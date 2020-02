Das Café Infiniti, eine Shisha-Bar auf der Berliner Sonnenallee, am Tag nach dem Anschlag in Hanau. Es ist 16 Uhr. Etwa ein Drittel der Tische ist besetzt, allesamt von jungen Männern. Tabakrauch liegt in der Luft, aus dem Fernseher klingt arabischer Gesang, ein paar Männer spielen Karten. "Sonst ist es voller hier", sagt Mohammad Hallak, 39, Besitzer des Cafés. "Letzte Nacht hat die Menschen zutiefst verstört." Das sagt er noch über den Anschlag und Rassismus in Deutschland:

Ich habe von dem Anschlag im Fernsehen erfahren, hier im Café. Es war natürlich ein Schock. Man fühlt sich nicht mehr wirklich sicher hier. Der Rassismus ist zwar nicht neu, mit dem Attentat in Christchurch und jetzt in Hanau hat er aber eine neue Stufe erreicht.

Dass es so weit kommen konnte, liegt meiner Meinung nach an den Behörden. Weil sie nichts gegen den Hass unternehmen. Es heißt dann immer "freie Meinungsäußerung". Aber was hat Hass mit freier Meinungsäußerung zu tun?

Das Problem ist auch, dass die Medien immer nur über kriminelle Flüchtlinge und kriminelle Clans berichten. Da heißt es dann, die sind Schmarotzer, die nehmen den Deutschen die Arbeit weg. Das hat den Hass immer größer gemacht. Dabei gibt es so viele Beispiele für Menschen aus anderen Ländern, die es in Deutschland zu etwas gebracht haben – warum liest man nichts von denen? Stattdessen heißt es immer: Wir sollen uns integrieren. Okay, dann müssen die Deutschen uns aber auch akzeptieren.

Ich sage "die Deutschen", dabei bin ich selber einer. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Mohammad Hallak

Ich sage "die Deutschen", dabei bin ich selber einer. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich habe mich angestrengt, habe mich an die Gesetze gehalten, nach sechs Jahren bekam ich den deutschen Pass. Ursprünglich stamme ich aus Palästina. Meine Familie kam vor 22 Jahren nach Deutschland. Ich war 16, bin zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und dann als Autohändler gearbeitet. 2010 hatte ich die Chance, diesen Laden hier zu übernehmen. Ein Ein-Euro-Shop war das damals noch. Ich habe die Wände gestrichen, alles umgebaut und eine Shisha-Bar daraus gemacht.

Zu uns kommen alle möglichen Leute, die meisten sind zwischen 20 und 50 Jahre alt. Vor allem Araber. Taxifahrer sind dabei, Tischler in der Mittagspause. Die essen was, rauchen eine Shisha, gehen wieder. Viele Leute kommen auch nach Feierabend, bleiben länger. Die verbringen hier ihre Freizeit. Was sollen sie auch sonst machen? Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Warum gerade Shisha-Bars? Wir sind Muslime, dürfen keinen Alkohol trinken. Deswegen gehen wir nicht in reguläre Bars. Da gibt es vor allem Wein und Bier, in einigen darf man nicht mal Karten spielen.

2019 gab es auf der Sonnenallee ständig Razzien, auch bei mir. Sechsmal war die Polizei bei mir, sie hat aber nichts gefunden. Die Medien waren dabei, haben darüber berichtet, zusammen mit dem Foto meiner Bar. Ich habe sie verklagt, habe verloren, bin vor das Landgericht Berlin gezogen, habe wieder verloren. "Freie Meinungsäußerung" hieß es dann. Dabei wurde ich nach den Berichten gehasst. Mein Ruf war ruiniert.

Einer der Vorwürfe: Mein Café sei das Lieblingscafé von Nidal R. gewesen, einem Clankriminellen. Und was soll ich sagen? Ja, er war hier. Hat sich immer super benommen. Hat was getrunken, eine Shisha geraucht, hat gutes Trinkgeld dagelassen. Ich bin Gastgeber, ich kann den Menschen nicht vorschreiben, was sie draußen machen. Wahrscheinlich war er auch häufiger in einem Burgerladen. Wird der dann auch durchsucht?