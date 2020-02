Bei anhaltenden Ausschreitungen wegen des umstrittenen Staatsbürgerschaftsgesetzes in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist die Zahl der Toten auf 20 gestiegen. Weitere 189 Menschen seien verletzt worden, sagte der Direktor des Krankenhauses Guru Teg Bahadur. Der Ministerpräsident von Neu-Delhi, Arvind Kejriwal, rief die nationale Regierung dazu auf, eine Ausgangssperre zu verhängen.

Kejriwal nannte die Situation "besorgniserregend". Die Polizei sei "trotz aller Bemühungen" unfähig, die Situation zu kontrollieren und "Vertrauen herzustellen". Er forderte die nationale Regierung auf, die Armee mit der Beaufsichtigung einer Ausgangssperre zu beauftragen. Bereits am Mittwoch waren in den betroffenen Stadtteilen Soldatinnen und Soldaten zu sehen, die die Straßen absicherten.

Die Polizei beschrieb die Lage dagegen als gespannt, aber unter Kontrolle, Schulen waren geschlossen, es habe ein Ausgangsverbot gegolten. Der Polizeioffizier Anuj Kumar sagte, einer seiner Kollegen sei getötet worden. Weitere elf Polizisten seien durch Steine verletzt worden, als sie versuchten, streitende Gruppen zu trennen.



Anwohner fliehen in Moscheen

Rouf Khan, ein Anwohner des Vorortes Mustafabad, berichtete, die Menge habe mit Eisenstangen, Steinen und Bambusstöcken Häuser von Musliminnen und Muslimen angegriffen, Menschen geschlagen und Haushaltsgegenstände zerstört. Er sei mit seiner Familie aus Angst in eine nahegelegene Moschee geflohen, die von Tausenden muslimischen Männern bewacht worden sei.

Der 17-Jährige Mohammad Sameer sagte, er sei von einem Schuss in die Brust getroffen worden, als er von der Wohnungsterrasse seiner Familie einen eindringenden Hindu-Mob beobachtet habe. Sein Vater Mohammad Akram berichtete, er habe den schwer blutenden Sohn ins Krankenhaus bringen wollen, sie seien jedoch geschlagen worden, während andere Hochrufe auf den Hindu-Gott Ram ausgebracht hätten. Schließlich seien sie in einer Autorikscha in die Notaufnahme geflohen.



Auslöser der Unruhen am Montag und Dienstag waren Kundgebungen für und gegen die umstrittene Reform des indischen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Kritikerinnen und Kritiker werfen der hinduistisch-nationalistischen Partei BJP von Ministerpräsident Narendra Modi vor, mit der Reform die 200 Millionen Menschen muslimischen Glaubens im Land zu diskriminieren.



Ausschreitungen überschatten Staatsbesuch von Donald Trump

Bereits nach kurzer Zeit entwickelten sich die Demonstrationen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Menschen hinduistischen und muslimischen Glaubens. Wie der Krankenhausdirektor mitteilte, wurden 60 Menschen wegen Schussverletzungen behandelt.



Die umstrittene Gesetzesreform ermöglicht den Angehörigen religiöser Minderheiten aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan, die vor 2015 ohne gültige Papiere ins Land kamen, eine vereinfachte Einbürgerung. Musliminnen und Muslime sind jedoch davon ausgeschlossen. Seit der Verabschiedung des Gesetzes durch das Oberhaus im vergangenen Dezember kommt es immer wieder zu Protesten.

Die Ausschreitungen überschatteten den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Indien. Bei dem Besuch ging es vor allem um die problematischen Handelsbeziehungen der beiden größten Demokratien der Welt. Am Dienstag, als noch von zehn Toten die Rede war, sagte Trump, er habe von der Gewalt gehört, aber nicht mit Modi darüber geredet. Die Gewaltursache wollte Trump nicht kommentieren. "Ich will das Indien überlassen und hoffentlich werden sie die richtige Entscheidung für das Volk treffen."