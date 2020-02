Der Sturm "Dennis" zieht mit starken Windböen und heftigem Regen über England. Das britische Verteidigungsministerium schickte deshalb die Armee in betroffene Gebiete. Die Soldaten seien in der Region West Yorkshire im Norden des Landes im Einsatz, teilte das Ministerium mit. Zwei Menschen kamen möglicherweise in dem Unwetter ums Leben.

Vor der Küste Großbritanniens wurden bei rauer See zwei Leichen geborgen. Bei einem der Toten handelt es sich womöglich um einen Mann, der Stunden zuvor von einem Tanker gefallen war. Für Samstag waren über dem Nordatlantik Windgeschwindigkeiten von 145 Stundenkilometern und bis zu 30 Meter hohe Wellen vorhergesagt worden.

Nach Angaben der nationalen Wetterbehörde waren insbesondere der Norden und Südwesten des Königreichs von den Unwettern betroffen. Flüge der Fluggesellschaften British Airways und EasyJet fielen wegen des Sturms aus. Für Sonntag gaben die Behörden eine Warnung für den Südosten des Landes aus.

Die Region West Yorkshire, die Hilfe durch das Militär erhielt, war am vergangenen Wochenende in Folge des Sturms "Ciara" bereits von besonders schweren Überschwemmungen betroffen gewesen.