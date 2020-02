Durch das Orkantief Sabine, das in der Nacht zu Montag über Deutschland gezogen ist, sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die meisten Regionen die zweithöchste Unwetterwarnstufe ausgerufen – für manche Gegenden in Baden-Württemberg und Bayern sogar die höchste.



Zwei Frauen in Saarbrücken wurden schwer verletzt, als auf dem Parkplatz eines Krankenhauses ein Baum auf sie niederstürzte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine der Frauen befinde sich in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei wurde in Paderborn ein 16-jähriger Junge schwer am Kopf verletzt, als er in einem bewaldeten Gebiet von einem herumfliegenden Ast getroffen wurde. Der Junge wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Polizei Paderborn sagte.

In Frankfurt am Main knickte durch den Sturm der Ausleger eines Baukrans um und beschädigte das Dach des Frankfurter Doms. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist das Ausmaß des Schadens noch unklar. Verletzt worden sei niemand. Auch bestehe keine Gefahr für Passanten durch den umgestürzten Kranausleger.



Der Sturm sorgte zudem für starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Autobahn A45 wurde in Nordrhein-Westfalen zwischen dem Kreuz Hagen und Hagen-Süd wegen umgestürzter Bäume gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilte. Die Deutsche Bahn hatte bereits am Sonntagabend den Fernverkehr bundesweit komplett eingestellt. Frühestens am Montagvormittag ab 10.00 Uhr soll der Betrieb der Züge wieder aufgenommen werden, teilte die Bahn mit. Demnach sei bereits absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden.

Die Strecken würden nach den notwendigen Erkundungsfahrten zur Sichtung der Schäden nach und nach wieder freigegeben, kündigte die Bahn an. Eine Begutachtung der Lage sowie Reparaturen seien aber nur bei Tageslicht möglich. Wegen des Sturms musste die Bahn am Sonntag auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen einstellen.

Bereits am frühen Sonntagabend hatte der DWD im Westen und Nordwesten schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h verzeichnet. Am frühen Morgen wurden am Brocken im Harz orkanartige Böen von bis zu 136 km/h gemessen. Höchstgeschwindigkeit erreichte das Orkantief mit Böen von 177 km/h auf dem Feldberg im Schwarzwald.

Warnung vor einer Sturmflut

Im Emsland fuhr ein Intercityzug mit etwa 300 Reisenden auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin in einen umgestürzten Baum und steckte zeitweise auf offener Strecke fest. In Hamburg prallte eine oberirdisch fahrende U-Bahn gegen einen aufs Gleis gestürzten Baum und verkeilte sich. Nach ersten Angaben der Hamburger Hochbahn wurde niemand verletzt.

Zudem warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor der Gefahr einer Sturmflut in Bremen und Hamburg sowie an der Nordseeküste. Dort und in Emden werden die Wasserpegel 1,50 bis 2,00 Meter höher liegen als das mittlere Hochwasser.

An vielen deutschen Schulen fällt aufgrund des Unwetters der Unterricht aus, etwa in mehreren Großstädten in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen Hessens und Bayerns. In Baden-Württemberg können Eltern ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen, falls es Gefahren auf dem Schulweg gibt.



Auch in anderen Ländern sorgte das Sturmtief für Chaos und Verkehrsstörungen. In Großbritannien fiel in mehr als 90.000 Haushalten der Strom aus. Der Fährbetrieb zwischen Dover und Calais wurde eingestellt. In Schottland wurden drei Menschen verletzt, als das Dach einer Kneipe teilweise einstürzte.