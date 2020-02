Es ist fast schon die Regel, dass rechtsextremistisch motivierte Attentäter Dokumente hinterlassen, die ihre Taten und ihre Gedanken erklären sollen. Der Norweger Anders Breivik, der 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordete, schrieb ein mehr als tausend Seiten langes "Manifest". Der Moschee-Attentäter von Christchurch verschickte ein solches Propagandapamphlet ebenso wie Stephan B., der im Oktober 2019 die Synagoge von Halle angriff und zwei Menschen ermordete.

Auch Tobias R., der 43-Jährige, der am Mittwochabend in zwei Shisha-Cafés im hessischen Hanau mutmaßlich um sich schoss, dort neun Menschen tötete und anschließend seine Mutter sowie sich selbst erschoss, hinterließ ein Schriftstück, das wahrscheinlich einen ähnlichen Zweck erfüllen sollte. Das Dokument hat 24 Seiten, es liegt ZEIT ONLINE vor.

Bruchstückhaft ist aus dem Text etwas zur Person Tobias R. zu erfahren: Demnach absolvierte er Ende der Neunzigerjahre eine Banklehre und begann im Oktober 2000 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth. Die Universität Bayreuth bestätigte ZEIT ONLINE, dass Tobias R. dort studiert hat.

Rechtsextremes Weltbild

Teile des Manifests legen nahe, dass R. ein rechtsextremes Weltbild hatte. Weite Passagen des Schriftstücks deuten auch darauf hin, dass er verwirrt war und sich verfolgt und überwacht fühlte.

Gleich zu Beginn in seiner "Botschaft an das gesamte deutsche Volk" beschreibt Tobias R., dass es eine Art weltweiten Geheimdienst gebe, der namentlich nicht in Erscheinung trete, aber in der Lage sei, die Gedanken anderer Menschen zu lesen und diese fernzusteuern. Er selbst sei von Kindesbeinen an überzeugt gewesen, von dieser finsteren Macht beobachtet zu werden – beispielsweise weil er Stimmen gehört oder gespürt habe, wie man sich bei ihm "einklinke".

Über diese Mechanismen berichtete er nach eigenen Angaben einem österreichischen "Institut", das sich mit dem Thema Fernwahrnehmung beschäftigt. Aus seinem E-Mail-Verkehr mit dessen Leiter geht nach Angaben des Südwestrundfunks hervor, dass er Teile seines Textes bereits im November 2019 verfasst hatte.



Nach wenigen Seiten kommt sein rassistisches Denken zum Ausdruck. Tobias R. schreibt vom "schlechten Verhalten bestimmter Volksgruppen, nämlich von Türken, Marokkanern, Libanesen, Kurden, etc.". Er hege eine Abneigung gegen diese Gruppen, sie hätten sich geschichtlich "nicht als leistungsfähig" erwiesen, während Deutschland ein Land sei, "aus dem das Beste und Schönste entsteht".

Wirre Analyse der Weltpolitik

Eine Ausweisung von Ausländern würde keine Lösung mehr bringen. Deshalb sollten bestimmte Völker, die Tobias R. ebenfalls auflistet, "komplett vernichtet" werden: "Ich würde diese Menschen alle eliminieren, auch wenn wir hier von mehreren Milliarden sprechen."

Diese Passagen sind eindeutig rassistisch. Es fällt auf, dass Tobias R. anders als zum Beispiel Breivik keinerlei Quellen aufbietet und sich auf keine andere Literatur bezieht.

Der Mittelteil des Dokuments ist der Versuch einer weltpolitischen Analyse, die allerdings ebenfalls wirr ist. Tobias R. schwadroniert über die Rolle der USA, Chinas und Mexikos, es geht um theoretisch denkbare Schlüsseltechnologien und das Nafta-Freihandelsabkommen von 1999, aber logisch sind die Ausführungen nicht.

In einem Abschnitt zum "Thema Frauen" wird Tobias R. dann persönlich, spricht davon, wie hoch seine Ansprüche an eine Partnerin seien und dass diese nie erfüllt wurden. An anderer Stelle behauptet er, seit 18 Jahren keine Freundin gehabt zu haben. Hier finden sich Anklänge an das Gedankengut der Incel-Subkultur von vorwiegend weißen, heterosexuellen Männern, die sich in einem Zustand des "involuntary celibacy", also des unfreiwilligen Zölibats verorten. Eine Gemeinsamkeit, die R. mit dem Halle-Attentäter Stephan B. teilt.



Wahnvorstellungen

Mehrfach beschreibt Tobias R., dass er Ereignisse auf der ganzen Welt kraft seiner beeinflusst habe, sie seien abgehört worden: Die Serie Prison Break gehe darauf ebenso zurück wie die Wahl Trumps zum amerikanischen Präsidenten, dessen Slogan "America First" oder die Strategie des Deutschen Fußball-Bunds.

Zusammengefasst ergibt das Pamphlet eine Mischung aus Rassismus und Vernichtungsfantasien, Verschwörungstheorien und persönlichen Wahnvorstellungen. Welche Schlüsse man daraus ziehen kann, ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Nichts von dem, was in dem Dokument behauptet wird, muss stimmen. Tobias R. könnte absichtsvoll falsche Fährten gelegt haben.

Dass er die Mittwochnacht nicht überleben würde, scheint er geahnt zu haben. Darauf deutet eine Formulierung auf der ersten Seite hin: Er werde die Bestätigung für das, was er in dem Pamphlet beschreibe, "nun nicht mehr miterleben".

