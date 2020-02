Bei einem Amoklauf in Nakhon Ratchasima hat ein Soldat am Samstag nach Polizeiangaben mindestens zehn Menschen getötet. In der kurz auch Khorat genannten Stadt im Nordosten Thailands, rund 250 Kilometer von Bangkok entfernt, habe er zuvor in einer Kaserne ein Armeefahrzeug entwendet und dort bereits mit einem Maschinengewehr um sich geschossen, teilte ein Polizeisprecher mit. Es gebe "viele Verletzte und Tote". Der Schütze sei noch nicht gefasst.

Die Polizei erklärte, die Shopping Mall sei abgeriegelt worden, der Mann könnte dort Geiseln genommen haben. Er soll auf seinem Armeestützpunkt zuvor in einen Streit mit einem Mann und einer Frau geraten sein und beide erschossen haben. Danach sei er mit der Waffe zum Einkaufszentrum gefahren und habe auf dem Weg dorthin bereits Schüsse abgefeuert.

Die Bangkok Times schrieb über den mutmaßlichen Täter, er habe auf seinem mittlerweile deaktivierten Facebook-Account Livevideos und Fotos von sich in Kampfausrüstung veröffentlicht. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen Szenen mit panisch fliehenden Menschen.