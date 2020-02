Der Istanbuler Oberstaatsanwalt hat lebenslange Haft für den inhaftierten türkischen Intellektuellen Osman Kavala gefordert. Das gehe aus dem schriftlichen Abschlussplädoyer hervor, das nun beim zuständigen Gericht eingereicht wurde, sagte Kavalas Anwalt Ilkan Koyuncu. Für die beiden Aktivisten Mücella Yapici und Yigit Aksakoglu verlange der Staatsanwalt ebenfalls lebenslänglich.

Kavala sitzt seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Erst nach mehr als einem Jahr legte die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift vor. Zuletzt hatten die Richter am Hochsicherheitsgefängnis Silivri seine Freilassung erneut abgelehnt und dies damit begründet, dass dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr bestünden. Die Richter stellen sich damit abermals gegen eine Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der im Dezember die Freilassung Kavalas angeordnet hatte.



Kavala sowie weitere Aktivisten wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.

Nächster Prozesstermin am 18. Februar

Kavalas Anwalt sagte weiter, für sechs der Angeklagten fordere die Staatsanwaltschaft Gefängnisstrafen zwischen 15 und 20 Jahren. Das Verfahren der restlichen sieben, die sich im Ausland aufhielten, solle abgetrennt werden. Darunter ist auch der Journalist Can Dündar. Der Chefredakteur des von ihm in Deutschland gegründeten Webportals #Özgürüz ist auch Autor der ZEIT-Kolumne Meine Türkei. Er lebt in Deutschland im Exil. Zu den weiteren Angeklagten gehört der Schauspieler Memet Ali Alabora. Der nächste Prozesstermin ist am 18. Februar.

Kavala, der mit seiner Stiftung Anadolu Kültür unter anderem mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet, sitzt seit November 2017 in Untersuchungshaft. Die anderen Angeklagten sind auf freiem Fuß.



Die Gezi-Proteste hatten sich im Sommer 2013 an der Bebauung des Gezi-Parks im Istanbuler Zentrum entzündet. Sie weiteten sich aus zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen. Der heutige Staatspräsident betrachtet sie als Verschwörung zum Sturz seiner Regierung. Der Prozess gegen Kavala stößt international auf scharfe Kritik.