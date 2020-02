Rechtsextremisten in den USA haben in den vergangenen zehn Jahren 330 Menschen getötet. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Anti-Defamation League (ADL). Im vergangenen Jahr begingen rechtsextreme Täter demnach 38 von insgesamt 42 politisch motivierten Morden. 22 Menschen wurden beim Anschlag eines 21-Jährigen auf einen Supermarkt im texanischen El Paso getötet.

Der Terroranschlag gilt als eines der größten Hassverbrechen in der US-Geschichte. Durch die weiteren tödlichen Anschläge im vergangenen Jahr zählt 2019 laut ADL zu den Jahren mit den meisten Opfern durch inneramerikanischen Extremismus seit 1970.



"In den letzten zehn Jahren waren Rechtsextremisten für mehr als 75 Prozent aller politischen Morde in diesem Land verantwortlich", sagte ADL-Chef Jonathan Greenblatt. Politik, Strafverfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit müssten "die ernste Gefahr erkennen, die von gewaltbereiten Weißen ausgeht".

2019 ist laut dem ADL-Bericht das erste Jahr seit 2012, in dem es keine gewaltsamen Hassverbrechen von islamistischer Seite gab. Deutlich gestiegen sei hingegen die Zahl solcher Verbrechen gegen Juden in den USA. Die Anti-Defamation League ist eine amerikanische Organisation mit Sitz in New York, die insbesondere Diskriminierung und Diffamierung von Juden dokumentiert.

Auch in Deutschland ermordeten Rechtsextremisten in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte Menschen. ZEIT ONLINE dokumentiert in einer Langzeitrecherche jeden einzelnen Fall. 182 Menschen sind der jüngsten Aktualisierung des Dossiers zufolge seit 1990 von rechtsmotivierten Tätern getötet worden. Neun Menschen wurden im Februar 2020 beim Anschlag in Hanau getötet. zwei Menschen im Oktober 2019 beim Anschlag auf eine Synagoge in Halle.