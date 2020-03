In Afghanistans Hauptstadt Kabul haben Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Tempel der Religionsgemeinschaft der Sikh überfallen. Mehrere Personen seien am Morgen in das Gotteshaus eingedrungen, sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums Tarik Arian. Die Menschen im morgens gut besuchten Tempel säßen "in der Falle", Sicherheitskräfte versuchten, sie zu retten.

"Die Angreifer haben etwa 150 bis 200 Menschen als Geiseln genommen, darunter auch Frauen und Kinder", sagte der Parlamentsabgeordnete Anarkali Kaur Honarjar, welcher selbst der Sikh-Gemeinde angehört. Auch in der Nähe des Tempels lebten zahlreiche Familien. Eine weitere Politikerin bestätigte die Zahl der Geiseln. Zudem sollen Sicherheitsbeamten zufolge vier Menschen bei dem Angriff getötet worden sein, unter den Toten war laut Rettungsdiensten ein Kind. Mindestens 15 Personen sind verletzt worden.



Regelmäßig werden Sikhs und Hindus angegriffen

Wie das Innenministerium mitteilte, soll es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt haben. Kurz nach dem Eindringen der Angreifer seien Sicherheitskräfte am Tempel eingetroffen. "Der erste Stock des Tempels ist geräumt worden. Eine Reihe von Menschen wurde gerettet. Die Spezialeinheiten sind besonders vorsichtig, da es sich um einen zivilen Bereich handelt. Das Gebiet wurde abgeriegelt", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Zu den Sicherheitskräften gehörten demzufolge auch Kräfte ausländischer Truppen. Vom Ministerium veröffentlichte Bilder zeigten, wie Spezialeinheiten mehrere Kinder aus dem Gebäude brachten.

Ein Augenzeuge berichtete zudem, er habe zuerst Schüsse gehört und sich unter einem Tisch versteckt. Dann seien Explosionen zu hören gewesen, die vermutlich von Handgranaten stammten. Schließlich seien Teile der Decke heruntergestürzt, wodurch er verletzt worden sit.



Zu dem Anschlag hat sich der IS über das von ihm gesteuerte Nachrichtennetzwerk Amak bekannt, das als IS-Sprachrohr gilt. Zuvor teilten die Taliban über Twitter mit, sie seien nicht für den Angriff verantwortlich. Schon in der Vergangenheit hatte der IS wiederholt Anschläge auf religiöse Minderheiten in Afghanistan verübt.



Dazu gehörten auch Angriffe auf die Sikh- und Hindugemeinde. So starben 2018 bei einem Selbstmordanschlag des IS mindestens 19 Menschen um, von denen die meisten Sikhs waren. Viele Gemeindemitglieder verließen daraufhin das Land. Im mehrheitlich muslimischen Afghanistan leben rund 1.000 Sikhs und Hindus. Auch in Deutschland hatte es vor wenigen Jahren einen dschihadistisch motivierten Anschlag auf die Sikhs gegeben. Im April 2016 hatten IS-Sympathisanten ein Sikh-Gebetshaus in Essen mit einem Sprengsatz attackiert, drei Personen sind dabei verletzt worden.



Afghanistan kämpft mit Taliban und einer Staatskrise

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist zurzeit stark angespannt. Das Land muss sich aktuell vielen Problemen gleichzeitig stellen. So befürchten Beobachter, dass nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban Letztere wieder an Einfluss gewinnen könnten. Friedensgespräche zwischen den Taliban und Afghanistans Regierung blieben zuletzt erfolglos.



Dazu trägt eine politische Krise bei, die durch den Streit zwischen Präsident Aschraf Ghani und dem inzwischen des Amtes enthobenen Regierungschef Abdullah Abdullah ausgelöst wurde. Beide hatten sich zuletzt zum Staatsoberhaupt erklärt. Abdullah erkennt den im Februar von der Wahlbehörde verkündeten Sieg Ghanis bei der Wahl im vergangenen September nicht an.



Neben den erstarkenden Taliban und der Staatskrise leidet Afghanistan auch unter den Kürzungen von US-Hilfen sowie einer wachsenden Zahl an Coronavirus-Infektionen.