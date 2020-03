Bei zwei Angriffen haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan mehr als 20 Sicherheitskräfte getötet. Bei einem Anschlag in der Nähe eines Polizeihauptquartiers in der nordöstlichen Provinz Takhar starben am späten Sonntagabend nach Behördenangaben 14 Menschen, unter ihnen sei ein Zivilist gewesen. In der südlichen Provinz Sabul kamen sechs Soldaten bei Attacken auf Kontrollposten ums Leben. Zudem sprach das Innenministerium von einem Anschlag mit einer Magnetbombe in der Hauptstadt Kabul. Dabei wurden vier Menschen verletzt.



"Wenn wir keine Unterstützung erhalten, kann der Bezirk in die Hände der Feinde fallen", sagte Mohammad Omar, Gouverneur von Takhar. In dem dort angegriffenen Gebäude fand zum Zeitpunkt des Anschlags eine Hochzeitsfeier statt. Die Polizei hinderte die Angreifer jedoch, sie zu erreichen. Nach Angaben eines Provinzrats in Takhar dauerten die Kämpfe mindestens sieben Stunden.

Bereits am Samstag hatten die Taliban in der nördlichen Provinz Badachschan einen Bezirk unter ihre Kontrolle gebracht. Mehrere Sicherheitskräfte hätten ihre Kontrollposten aufgeben müssen, berichtete ein Provinzrat am Wochenende.

Die Taliban äußerten sich bislang nicht zu den Angriffen. Bei dem von Terroristen des "Islamischen Staats" verübten Angriff auf einen Sikh-Tempel am vergangenen Mittwoch hatte die Miliz noch rasch eine Beteiligung dementiert. Trotz der Unterzeichnung Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban Ende Februar zur Beendigung ihres jahrelangen bewaffneten Konflikts hat die Gewalt in Afghanistan wieder stark zugenommen: Die Aufständischen verübten landesweit dutzende Anschläge, bei denen afghanische Einsatzkräfte und Zivilisten getötet wurden.

Zahlreiche Anschläge trotz Friedensabkommens

So haben die Taliban dem US-amerikanischen Nachrichtenblog Long War Journal zufolge im vergangenen Monat mehr als 400 Angriffe für sich reklamiert. Allerdings sei die tatsächliche Zahl der Aschläge wohl höher, weil die Miliz sich nicht zu jedem Angriff bekenne. Demnach verübten die Taliban seit Abschluss des Friedensabkommens Angriffe in 31 der 34 Provinzen Afghanistans.



Versuche von Friedensgesprächen zwischen Taliban und der afghanischen Regierung blieben zuletzt ergebnislos. Auch mehrere Anläufe für einen vorgesehenen Gefangenenaustausch scheiterten. Laut Abkommen bildet die Freilassung von 5.000 gefangenen Talibanmitgliedern eine Vorbedingung für Friedensverhandlungen mit der Regierung. Zuletzt lehnten die Taliban Verhandlungen ab, weil sie die Zusammensetzung der Regierungsdelegation nicht akzeptierten. Ein Taliban-Sprecher kritisierte, sie habe nicht "alle afghanischen Interessen" abgebildet.

Das Abkommen zwischen USA und Taliban soll für Frieden in Afghanistan sorgen, das sich seit der US-geführten Invasion 2001, bei der die seit 1996 regierenden Taliban gestürzt worden sind, im Kriegszustand befindet. Neben innerafghanischen Friedensgesprächen sieht es auch den Abzug aller im Land stationierten US-Truppen vor.