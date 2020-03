Immer mehr Staaten schränken grundlegende Rechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein. Das geht aus einer Studie des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt hervor. Demnach leben weltweit 260 Millionen Menschen in uneingeschränkter zivilgesellschaftlicher Freiheit – ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dies entspreche drei Prozent der Weltbevölkerung.

Der sogenannte "Atlas der Zivilgesellschaft" stützt sich vor allem auf Daten des Netzwerks für bürgerschaftliches Engagement Civicus. Dabei wurden 196 Länder in fünf Kategorien eingeordnet – von "offen" über "beeinträchtigt", "beschränkt" und "unterdrückt" bis zu "geschlossen".

In den Staaten, die der Bericht als "offen" einstuft, sind Demonstrationen erlaubt, dürfen Medien frei berichten, Autoritäten zeigen sich offen für Kritik. Dazu zählen viele europäische Länder wie Deutschland, aber auch Neuseeland, Uruguay, Costa Rica und zahlreiche kleinere Inselstaaten.

Weitaus mehr Menschen leben in einem der 153 Staaten, in denen die Rechte der Zivilgesellschaft eingeschränkt oder gar unterdrückt werden. Innnerhalb dieser Gruppe werden grundlegende Rechte wie die Meinungsfreiheit in 42 Ländern verletzt. Dazu zählen die Autoren des Berichts etwa die EU-Länder Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und Malta, aber auch Argentinien, Australien, Japan oder die USA. Etwa 1,1 Milliarden Menschen lebten in diesen Staaten.



Frauen besonders von Gewalt betroffen

Für acht von zehn Menschen auf der Welt ist die Freiheit unterdessen stark oder sehr stark beeinträchtigt. Laut des Berichts trifft dies auf 1,2 Milliarden Menschen in 49 Staaten zu. Weitere drei Milliarden Menschen müssen demnach fürchten, überwacht, eingeschüchtert, inhaftiert, verletzt oder sogar getötet zu werden, wenn sie die Machthaber in ihrem Land kritisieren. Betroffen sind davon knapp 40 Prozent der Weltbevölkerung in 38 Staaten.

Von einer vollständig geschlossenen Gesellschaft geht der Atlas in 24 Ländern aus, in denen etwa zwei Milliarden Menschen leben. Zu dieser Kategorie zählen Staaten wie Ägypten, China, Iran, Jemen, Libyen, Saudi-Arabien und Syrien.

Besonders dramatisch, so die Studienautoren, ist die Situation für Frauen und Frauenrechtsorganisationen. "Frauen werden überproportional häufig Opfer von digitaler, psychischer und schließlich auch physischer Gewalt bis hin zur politisch motivierten Ermordung", sagte die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel. "Die Diskriminierung geht weiter, wenn Morde dann als Beziehungstat und nicht als politisch motivierte Angriffe gegen Frauen erfasst und verfolgt werden", sagte sie. Dabei seien es weltweit häufig Frauen, "die Entwicklungs- und Versöhnungsprozesse tragen und positive Veränderungen anstoßen".