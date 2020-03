Die üblen Nachrichten vermehren sich so rasend wie Sars-CoV-2. Deshalb ein paar gute, die so unerwartet sind, wie es Angela Merkels Rede an die Nation war, als sie über sich selbst hinauswuchs. Keine Merkeleien, sondern entschiedene Ansagen mit der richtigen Balance zwischen Vor- und Zuversicht. Geben wir hier dem Erfreulich-Erbaulichen eine Chance – trotz des Schreckens, der Gesundheitssystem und Wirtschaft heimsucht.

Beginnen wir mit dem Einschluss. Hier heißt es für Gläubige, "näher, mein Gott, zu Dir". Ihnen hatte der Herr befohlen: "Achte auf den Sabbat. Halte ihn heilig. Der siebte Tag ist ein Ruhetag." In den Zeiten der Corona ist für alle, auch die Ungläubigen, jeder Tag Sonntag. Die hochschießende Arbeitslosigkeit ist der Fluch, die verordnete Muße der Segen.

Die Hektik fällt. Die Heimarbeiter, nicht die Bosse, schreiben den Dienstplan. Davon konnte Karl Marx nur träumen. Die Produktionsmittel – PC, Telefon, Drucker – gehören auch uns. Dito die Familie. Mutter ist nicht mehr Chauffeuse und Terminberaterin der Brut, Vater darf sich länger als eine halbe Stunde lang vor der Bettzeit um die Dereinst-Erben kümmern. Quality-Time 24/7.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Ebenso anheimelnd: Die lieben Kollegen schätzen wir jetzt noch mehr, weil physische Zudringlichkeit unmöglich ist. In den Konferenzen konnten wir nur wegschalten, indem wir unter dem Tisch das Smartphone befingerten. Jetzt laufen die Meetings per Video; die Stummtaste verschafft Ruhe.

Befreiend auch die Erlösung von Flugzeug, Zug und Autobahnbaustellen. Vom Jonglieren mit Terminen, denn die sind gestrichen. Von kargen Hotels, in welche die XY-Akademie die Gäste mit der Mahnung eingewiesen hat: "Wir müssen sparen, bitte nehmen Sie statt Taxi die Straßenbahn." Apropos: Wer die trotz Quarantäne nicht meiden kann, findet Ayurveda-mäßige Entspannung. Da sitzt fünf Meter weiter nur ein einziger Fahrgast.

Freunde: "Ohne Gefährten ist kein Glück erfreulich", dozierte Seneca. Das wächst jetzt. Mit Freund und Familie verbindet uns gewöhnlich die SMS, die Kurznachricht. Oder die Zwei-Zeilen-Mail ohne Anrede und Gruß. Plötzlich klingelt wieder das Festnetztelefon; es ertönt die warme Stimme von Mutter, Tochter, dem verschollenen Studienfreund.

Zeit und Muße, Neugier und Mitgefühl verdichten sich zur Intimität, zur Neuen Geselligkeit. Corona-Witzchen fliegen durch die Leitung und trösten mit schwarzem Humor. "Wie geht’s der (Neudeutsch) Family?" transportiert neuerdings keine Floskel, sondern Zuwendung und aufrichtiges Interesse. Aus drei Minuten werden fünfzig. Es entfalten sich Vertraulichkeit und Vertrauen. Vor Corona rief nur die schwatzhafte Erbtante an oder ein aufdringlicher Meinungsforscher.

Jetzt philosophieren wir über den hässlichen Weltlauf und das Verhältnis von Freiheit und Staatsmacht im Anti-Virus-Kampf. Wie verkraften wir den Einschluss, die Hiobsbotschaften aus dem Freundeskreis? Wir rücken zusammen. Wir empfehlen einander Bücher wie Liebe in Zeiten der Cholera, Sartres Eingeschlossene von Altona oder Die Pest von Camus. Zum erheiternden Ausgleich die neue Comedyserie auf Netflix oder die Tante Jolesch von Friedrich Torberg, geistvolle Komik aus dem versunkenen Kakanien, dem Habsburger Kulturkreis. Sodann: "Kann ich etwas für Dich tun?"

Die Kids, die vor einer Generation stundenlang am Telefon hingen, nutzen wie eh und je Skype und Insta, vollziehen aber einen ersprießlichen Kulturwandel. Denn sie haben, weil Schule und Uni zu sind, plötzlich Zeit für das kohärente Gespräch – auch mit den Erzeugern über Länder und Ozeane hinweg. Corona entpuppt sich als beste Familientherapeutin: Vereint durch die Bedrohung, wollen Kinder und Eltern miteinander über Gott und die Welt reden. Genörgelt wird nicht.