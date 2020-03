Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Wenn wir unsere Freiheit lieben, müssen wir jetzt auf sie verzichten Seite 2 — Zurückgeworfen aufs Menschsein

Angela Merkel hat in ihrer Fernsehansprache gesagt, dass sie wegen ihrer Herkunft aus der DDR umso mehr weiß, wie schwer die nun in der Corona-Krise beschlossenen Einschränkungen für uns alle sind. Sie sagte: "Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden."

So ein Satz mag den meisten ein wenig plakativ erscheinen, eine Biografie lässt sich schwerlich in so eine Sequenz pressen, und viele haben ihn wahrscheinlich gar nicht weiter wahrgenommen, eher überhört. Aber ich muss zugeben, dass ich an dem Abend nach ihrer Rede noch kurz auf dem Balkon saß – die Nächte werden ja wieder lauer, der Frühling kehrt ein, ohne dass wir es recht genießen können –, und es war genau jener Satz, der in mir nachklang. So sehr, dass es mich selbst überraschte. Und erschreckte.

Ich schaute in den Berliner Himmel, die menschenleere Straße hinunter und bekam es für einen längeren Moment mit der Angst zu tun. Wie würde es sein, wenn es plötzlich verboten wäre, das Haus zu verlassen? Wenn die Regierung doch eine Ausgangssperre verhängen würde? Wie fühlt es sich wohl an, mit einem Schlag wirklich und nicht nur freiwillig in den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein? Aber was bedeutet es eigentlich, eingesperrt zu sein? Oder erzeugt dieser Ausdruck nicht selbst schon eine Panik, die völlig unangemessen ist. Dennoch: In weniger als einem Augenblick schien sich all das, was ich bisher noch für mein Leben hielt, aufzulösen, zu verschwinden, nicht länger greifbar oder genauer: verfügbar zu sein.



Sehnsucht nach der starken Hand?

Fühlte ich in diesem Augenblick wie die Kanzlerin? Hat jene Panik damit zu tun, dass ich auch aus der DDR stamme? Dass ich ebenso wie Angela Merkel das Gefühl gut kenne, von Grenzen umgeben und in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Ich weiß es nicht, das ist freilich auch Spekulation. Zumal ich auf Facebook am selben Abend einen Post las, in dem sich ein ostdeutscher Bekannter darüber beklagte, dass die Ausgangssperre noch nicht längst verhängt worden sei. In dieser Notiz war sie spürbar, die Sehnsucht nach Führung, nach einem Regieren mit harter Hand, nach dem sich, wie es oft heißt, manche Ostdeutsche stärker sehnen würden und das doch auf eine Frau wie Angela Merkel so gar nicht zu passen scheint.

Ausgangssperre, welch martialisches Wort. In ihm bündeln sich all die Einschränkungen, die die allermeisten Deutschen in den vergangenen Tagen auf sich zu nehmen bereit sind. Mit einer oft ja wirklich zu bewundernden Disziplin. Ich habe Bilder des menschenleeren Alexanderplatz gesehen, ich würde gern selbst einmal dort hingehen, um die Leere mit eigenen Augen zu sehen, sie zu fotografieren, aber ich bleibe zu Hause. Ich traue mich nicht, ich will solidarisch sein. Und höre stattdessen durch die Wände die Nachbarin in der Wohnung unter mir, die mit drei kleinen Kindern zu Hause ist und sich trotz all des Tobens und Schreiens und Singens und Weinens, das sich konstant die Waage hält, den Regeln verpflichtet fühlt. Ich schaue Nachrichten und lese die Berichte über die Ärztinnen, Ärzte und Helfer in den Krankenhäusern, bin beschämt über ihren Einsatz und ihre Erschöpfung. Beschämt über meine Privilegien, die ich selten so sehr gespürt habe wie in den vergangenen Tagen. Überprüfe mehrmals am Tag die steigenden Infektionszahlen. Zähle die Toten.

Und dennoch, das Wort Ausgangssperre bleibt bei all der Nervosität und auch der leichten Panik, die mich immer wieder überkommt und hernach wieder verfliegt, vor mir liegen wie ein großer, schwerer Stein, den ich nicht wegschieben und auch nicht mithilfe von Gedanken zerkleinern kann. Man kann das natürlich als egoistisch bezeichnen, als ziemlich egoistisch sogar. Aber wenn es wirklich zu einer solchen Ausgangssperre kommen wird, denke ich, dann werden diese beiden Dinge von dieser Zeit bleiben: die Corona-Krise und die Ausgangssperre, diese beiden Worte werden aneinander kleben bleiben.