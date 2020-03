In Hamburg tagt derzeit das letzte Gericht. Es ist recht wahrscheinlich, dass sich nach Bruno D. nie wieder ein ehemaliger SS-Mann vor einem deutschen Gericht wegen der Beteiligung am orchestrierten Massenmord in Konzentrationslagern verantworten müssen wird. Die Staatsanwaltschaft wirft Bruno D. Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vor, weil er als Wachmann im KZ Stutthof die "heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" habe.

Bruno D. ist 93 Jahre alt, er sitzt im Rollstuhl: Die Gefahr, dass ein Prozess wie dieser an der Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten scheitert, ist immer gegenwärtig – und es wäre nicht der erste. Doch nun droht eine andere Gefahr, einen der derzeit wichtigsten Prozesse des Landes de facto zum Stillstand zu bringen: das Coronavirus. Zwar findet am heutigen Freitag ein Verhandlungstag statt – allerdings nur für zehn Minuten, wie das Oberlandesgericht Hamburg bekannt gab, "um den Angeklagten bestmöglich vor Infektionsrisiken zu schützen". Die geplante Vernehmung eines Sachverständigen wurde abgesagt, es ist ein reiner Fristwahrungstermin: In Deutschland gilt im Interesse der Angeklagten der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz. Eine laufende Hauptverhandlung darf nie mehr als drei Wochen unterbrochen werden, ansonsten muss das Verfahren komplett neu aufgerollt werden. Der Hamburger Prozess läuft bereits seit dem 18. Oktober 2019 – es wäre ein gewaltiger Aufwand, die gesamte Beweisaufnahme wiederholen zu müssen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in ihrer Rede an die Nation von der Corona-Krise als "größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg" gesprochen. Diese Herausforderung spürt auch der deutsche Rechtsstaat. Im ganzen Land stehen Gerichte in diesen Tagen vor einem Dilemma: Prozesssicherheit versus Sicherheit der beteiligten Personen. Wie schafft man es in diesen Zeiten, die Rechtspflege aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Menschen nicht zu gefährden?

"Eine Schule kann man schließen, ein Gericht nicht"

Das Bundesjustizministerium ist gerade dabei, den Beschleunigungsgrundsatz zu entschleunigen. Dort wird eine gesetzliche Regelung ausgearbeitet, die es den jeweiligen Kammern erlauben würde, eine Hauptverhandlung für drei Monate und zehn Tage zu unterbrechen, sollten notwendige Infektionsschutzmaßnahmen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Es wäre ein Anfang, aber kaum mehr.

In immer mehr Städten versuchen Gerichte zudem, die Anwesenheit der Öffentlichkeit in den Sälen zu minimieren. Im Kammergericht in Berlin sind Besuchergruppen verboten, die Rechtsantragsstelle des Landgerichts Bonn bearbeitet keine Kirchenaustritte mehr, das Landgericht Amberg hat für die kommenden Wochen seine Sitzungstermine "zum Großteil" aufgehoben. Und das Landgericht Osnabrück hat "zur Verringerung von Infektionsrisiken" die Bestuhlung in den Sitzungssälen reduziert. Dort werden in Zivilsachen fortan nur noch zwei und in Strafsachen maximal zehn Zuschauerplätze vorgehalten. Das ist für alle Gerichte ein schmaler Grat. "Denn sie können jetzt ja nicht einfach präventiv aus öffentlichen Verhandlungen nicht öffentliche machen. Damit schafft man sich sofort einen Revisionsgrund", sagt Thomas Melzer, Direktor des Amtsgerichts Bernau.

Der Öffentlichkeitsgrundsatz, der sich aus § 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes ergibt, ist eine zentrale Maxime des Strafverfahrens. Ein hohes Gut, welches regelt, dass mündliche Hauptverhandlungen grundsätzlich öffentlich stattfinden – wenn nicht gewichtige Aspekte wie etwa der Opferschutz dagegensprechen. Es muss kein Zuhörer anwesend sein, wenn verhandelt wird, aber es muss jenen, die zuhören wollen, ermöglicht werden.

"Eine Schule kann man schließen, ein Gericht nicht", sagt Melzer. Daher könne man nur auf die Vernunft der Menschen setzen, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. An den Gerichtstüren in Bernau kleben nun Zettel, die an die Besucher appellieren, das Gericht nur dann aufzusuchen, wenn es unverzichtbar ist.