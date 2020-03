Normalerweise kennt man Bilder, wie sie gerade in den spanischen Nachrichten liefen, aus Weltuntergangsfilmen: Bei einem Kontrollbesuch in einem Altersheim fanden Soldaten mehr als 20 Leichen, die bereits seit Tagen in ihren Betten lagen. Doch die Bilder stammten aus keinem Film, sondern aus der Gegenwart der spanischen Hauptstadt Madrid. Das völlig überlastete Personal des Heims hatte keine Zeit, sich um eine würdevolle Bestattung der Verstorbenen zu kümmern. Der Vorgang wirft ein Schlaglicht auf die dramatischen Zustände in Spanien.

Fast 40.000 Menschen (Stand Dienstagabend) sind in Spanien mit dem Coronavirus infiziert, 2.800 Erkrankte gestorben – höher sind die Zahlen innerhalb der EU nur noch in Italien. Mit mehr als 12.300 Infektionen ist Madrid das Epizentrum. 1.050 Patienten müssen derzeit dort auf der Intensivstation behandelt werden, 1.535 sind bereits gestorben. Medien berichten von Erkrankten, die auf den Klinikfluren behandelt werden, weil es keinen anderen Platz für sie gibt. Im Netz zirkulieren unter dem Hashtag #Ningunaenfermasinbata, "Keine Krankenschwester ohne Kittel" Anleitungen, die zeigen, wie man aus ein paar Müllsäcken Schutzkleidung näht. Und weil auch in den Leichenschauhäusern die Plätze knapp werden, hat man die Eislaufhalle Palacio de Hielo zur Totenhalle umfunktioniert.



Zu wenig Personal, zu wenig Ausrüstung

Solche Zustände hätte man bis vor Kurzem eher in Entwicklungsländern vermutet. Aber in Spanien? Das (steuerfinanzierte) Gesundheitssystem des Landes galt als robust und solide, die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft es als siebtbestes der Welt ein. Wie kann das sein?

Nieves Contreras arbeitet in der Notaufnahme des Madrider Krankenhauses Ramón y Cajal Doppelschichten. Die 51-jährige Krankenschwester klingt erschöpft. Die Zahl der eingelieferten Patienten wachse täglich, sagt sie am Telefon. Inzwischen habe man zwei Drittel der Sprechzimmer der Fachärzte in Behandlungszimmer umfunktioniert und in jedes Doppelzimmer ein zusätzliches Bett geschoben. Demnächst werde man auch auf die Flure zurückgreifen müssen. "Wir erleben Situationen, die wir nie für möglich gehalten hätten", sagt Contreras. "Die Notaufnahme ist voll, aber es herrscht absolute Totenstille. Wer eingeliefert wird, rechnet damit zu sterben." Kein Gesundheitssystem der Welt sei auf einen so rasanten Anstieg und auf so dramatische Verläufe vorbereitet.



Elena Gómez García aus dem benachbarten Universitätsklinikum La Paz pflichtet ihr bei. Die 48-Jährige ist eigentlich Gesichts- und Kieferchirurgin, doch wie fast alle Ärztinnen und Ärzte kümmert sie sich jetzt fast ausschließlich um Covid19-Patienten. Noch ist es in Spanien nicht so schlimm wie in Italien, wo teils strikt nach Alter entschieden wird, ob ein Patient ans Beatmungsgerät angeschlossen wird oder nicht – doch Gómez fürchtet, dass sich das bald ändert. Um die Erkrankten behandeln zu können, nutzen die Kliniken inzwischen auch Beatmungsgeräte aus den Operationssälen und haben alle nicht lebensnotwendigen Operationen verschoben. Aber die Ressourcen – sowohl die personellen wie auch die materiellen – sind knapp.