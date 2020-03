Wie schön wäre es jetzt, die Tage runterzählen zu können! Man käme morgens viel besser aus dem Bett und leichter durch diese harten Tage, man könnte einen nach dem anderen wegstreichen im Kalender, noch zehn, noch fünf, noch drei, zwei, eins: geschafft! Ja, wenn man weiß, wann es vorbei ist, dann ist jedes Leid leichter zu ertragen. So wie die Kinder auf der Rückbank zu Beginn der scheinbar endlosen Fahrt in den Urlaub, so fragen jetzt wir, von Minute zu Minute lauter und quengeliger: Wann sind wir denn endlich da?!

Bald, sagen die Eltern dann, sie bleiben im Ungefähren. Das sollte auch die Politik jetzt tun: im Ungefähren bleiben. Sie sollte der Versuchung widerstehen, einen Tag X festzulegen, an dem die Kontaktsperre gelockert und Sozialleben und Wirtschaft wieder hochgefahren werden. "Die Menschen müssen wissen, wann der Stillstand ein Ende hat", schreibt der Tagesspiegel. Aber ein solches Ablaufdatum würde eine Berechenbarkeit vortäuschen, die es aktuell nicht gibt. Uns bleibt vorerst wenig anderes übrig, als diese neue, kolossale Unsicherheit auszuhalten. Das Ende ist nicht absehbar.



Man kann gerade live beobachten, wie schwer vielen das fällt. Politikern beispielsweise. Deren Aufgabe besteht schließlich auch darin, Pläne zu machen und Versprechungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert "große Disziplin etwa bis zur Osterzeit". Auch CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann findet: "Spätestens nach Ostern müssen wir unser Wirtschaftsleben wieder schrittweise hochfahren." Auf dieses Versprechen scheint es gerade hinauszulaufen: Nach Ostern geht es bergauf, spätestens aber am 20. April, wenn auch die Kitas und Schulen wieder öffnen sollen.



Politische Zocker

Doch solche Festlegungen auf Zeiträume, auf genaue Daten gar, sind gefährlich. In Wuhan unterlagen die Bewohner 60 Tage strengeren Hausarrest-Regeln als alle, die jetzt in Deutschland gelten. An Ostern aber wird die Kontaktsperre hier erst drei Wochen alt sein. Was, wenn die deutschen Krankenhäuser dann so überlastet sind wie die in Italien oder Spanien, was, wenn die Todeszahlen so rasant steigen, dass nicht daran zu denken ist, die Unternehmen wieder zu öffnen, die Kontaktsperren zu lockern? Dann haben alle, die ein Ende versprochen haben, ihre Wette verloren und stehen als politische Zocker da. Das Vertrauen in die Politik wäre schwer beschädigt.

Seehofer, Linnemann und viele andere (auch Ökonomen) behaupten mit ihren Prognosen, schon jetzt abwägen zu können, dass an Ostern die wirtschaftlichen Schäden der Maßnahmen größer sein werden als ihr epidemiologischer Nutzen. Die Wahrheit aber ist: Das kann zurzeit niemand.



Was heißt denn "aushalten"?

"Wir können nicht wochenlang so eine Situation aushalten", sagt Linnemann. Und FDP-Chef Christian Lindner meint: "Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur." Da möchte man doch zurückfragen: Was ist denn diese menschliche Natur, und was heißt das überhaupt genau, dass man etwas "aushält"? Dass man seinen Job nicht verliert? Das man nicht verrückt wird? Dass man genug zu essen hat? Das man überlebt?



Es gibt keine objektiven, natürlichen Maßstäbe dafür, was auszuhalten, was erträglich ist. Es gibt nur die Anpassungsfähigkeit der Menschen an die Umstände, und es gibt die täglichen privaten und politischen Versuche, diese Umstände so gut wie möglich zu gestalten. Das kann bedeuten, dass es an Ostern besser ist, die Regeln beizubehalten oder gar zu verschärfen, wer weiß. Politik wie Bürger werden keine andere Wahl haben, als das jeden Tag neu abzuwägen und auszuhandeln. Und mit der Unsicherheit zu leben.

Denn wenn überhaupt etwas "natürlich" ist am Leben, dann genau diese Unsicherheit. Eigentlich kann jede Sekunde alles passieren, man fällt tot um oder trifft die Liebe seines Lebens. Nur vergessen wir das oft oder verhindern es. Wir versichern und verregeln uns, wir schaffen uns Rituale, Institutionen und Gesetze, wir geben uns Mühe, die ungeheure Kontingenz unseres Lebens in berechenbare Bahnen zu zwängen. Jetzt funktionieren diese Bewältigungsstrategien plötzlich nicht mehr, jetzt stehen wir jeden Tag verunsichert auf. Und alle Versuche, doch ein Ablaufdatum für diese Phase festschreiben zu wollen, sind eher Ausdruck dieser kolossalen Verunsicherung als glaubwürdige Prognosen. Zu beteuern, dass es Ostern vorbei sei, vorbei sein müsse, ist keine politische Strategie, sondern ein psychologischer Hilferuf.