Es kann in diesen Kontaktsperre-Zeiten ziemlich anstrengend sein, das Haus noch zu verlassen. Weil man da draußen ja doch meist auf andere Menschen trifft. Wie verhält man sich dann? Die Gruppe Jugendlicher auf dem Basketballfeld – ansprechen oder ignorieren? Der Mann, der einem im engen Supermarktgang entgegenkommt und nicht so aussieht, als ginge er freiwillig auf Abstand – den Konflikt suchen oder die Nähe und das Ansteckungsrisiko in Kauf nehmen?

Ständig gerät man jetzt in solche ungeklärten Situationen. Deutschland erlebt (wie viele andere Länder) gerade einen gigantischen gesellschaftlichen Feldversuch. Von einem Tag auf den anderen gelten neue Normen, die noch in die Praxis des Zusammenlebens übersetzt werden müssen. Erst durch die Entscheidungen, die jede und jeder Einzelne trifft, werden die abstrakten Kontaktsperre-Regeln konkret und lebendig. Wo er oder sie die Grenze zieht zwischen Corona-Petzerei und Zivilcourage, entscheidet auch darüber, ob die Normen mehr nutzen oder schaden.

Das ist für alle ein ungeheurer und ungewohnter Aufwand. Denn normalerweise kommen die Normen nicht so schnell über uns. Wir wachsen quasi, ein Leben lang, in sie hinein. Eltern, Schule und das Umfeld bringen uns durch Vorleben und sanften Druck all die feinen Regeln bei, nach denen das Zusammenleben funktioniert: in welchen Situationen man sich wie begrüßt, wann man laut sein darf und wann man besser leise ist, wann man schon mal bei Rot über die Ampel gehen darf und wann definitiv nicht.

Aber diesmal hatte niemand Zeit, in diese neue Welt hineinzuwachsen, das erklärt die große Unsicherheit. "Es ist immer schwieriger, sich an Regeln zu halten, die man noch nicht verinnerlicht hat", sagt der Soziologe Jan Wehrheim.

"Sie sind hier unerwünscht!"

Nun probiert man aus. Die meisten sind dabei getrieben von der Sorge um die eigene Gesundheit oder dem Willen, bei der Eindämmung der Epidemie zu helfen. Manche testen jetzt aber auch, was möglich ist. Am Tegernsee pöbelten vor einem Supermarkt Anwohner eine Frau als "blöde Münchnerin" an, weil sie ein Auto mit auswärtigem Kennzeichen fuhr. Anderswo klemmen Anwohner Zettel mit "Sie sind hier unerwünscht!" an fremde Autos. Für diese Blockwarte sind die neuen Regeln willkommener Anlass, ihre Kontrollgelüste auszuleben.

Auch für jene, die das Gewaltmonopol im Rücken haben, ist es ein Testfall: Polizisten, Ordnungsämter, der Staat. Jede neue Regel bringt ein neues Potenzial zum Machtmissbrauch mit sich. In Berlin legen sie die Kontaktsperre neuerdings so aus, dass man nur noch kurz draußen in der Sonne sitzen darf, und von Tag zu Tag häufen sich die Geschichten von übertriebener polizeilicher Strenge, oft gegen solche, die irgendwie anders aussehen. Warum die Polizei hier überhaupt so oft einschreitet, kann Soziologe Wehrheim erklären. "Je weiter entfernt man voneinander ist, desto eher werden die Konflikte formell ausgetragen, also beispielsweise: die Polizei gerufen." Es seien also "vor allem die Randgruppen der Gesellschaft, die tendenziell am ehesten kontrolliert und sanktioniert werden".

Von der Reaktion der Gesellschaft hängt es nun ab, wo die Grenze zwischen Norm und Willkür verlaufen wird. Sie wird Blockwarten und übereifrigen Polizisten aufzeigen, was akzeptabel ist und was nicht. Denn niemandem ist egal, wie die anderen auf das eigene Handeln reagieren.