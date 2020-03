Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Schulen und Kitas schließen in den meisten Bundesländern Seite 2 — Bundesländer kündigen Notfallbetreuung an

Ein Großteil der Bundesländer stellt wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab kommende Woche den Schulbetrieb ein. In zwölf Bundesländern werden die Schulen und Kindergärten ab Anfang der Woche flächendeckend geschlossen, wie die jeweiligen Behörden bekannt gaben. In Sachsen, Brandenburg und Hessen bleiben die Schulen vorerst geöffnet, allerdings soll der Unterricht ausfallen. Mecklenburg-Vorpommern will am Samstag über flächendeckende Maßnahmen entscheiden. Die meisten Länder werden die Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen halten, also bis Mitte oder Ende April.

"Wir haben es mit einer sehr ernsten und komplexen Bedrohung zu tun", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Nordrhein-Westfalen ist mit mehr als 1.400 Infektionen ein Epizentrum des Coronavirus in Deutschland. In NRW, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Schleswig-Holstein und dem Saarland werden die Schulen und Kitas ab Montag, dem 16. März geschlossen. In NRW stehen am Montag und Dienstag noch die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen zur Organisation von Betreuungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler bereit.



In Thüringen und Baden-Württemberg machen die Einrichtungen erst ab Dienstag zu. Auch in Berlin soll die Schul- und Kitaschließung stufenweise ablaufen: Ab Montag kommt es vereinzelt zu Unterrichtsausfällen, ab Dienstag bleiben die Schulen und Kindergärten dann komplett geschlossen.



Hessen, Brandenburg und Sachsen setzen regulären Unterricht aus

In Hessen findet ab Montag kein Unterricht mehr statt. Die Schulen blieben aber weiter offen, damit es eine Betreuung für die Kinder von Eltern gibt, die bestimmten Berufsgruppen wie Medizinerinnen oder Pflegekräften angehören, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Brandenburg setzt den regulären Schulunterricht von Mittwoch an vorerst aus. Der Schulbesuch ist damit weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend.

Auch in Sachsen müssen sich Eltern auf die Schließung von Schulen und Kindergärten einstellen. Den genauen Zeitpunkt, ab wann die Maßnahme greifen soll, will die Landesregierung kommende Woche festlegen. Vorerst will Sachsen ab Montag die Schulpflicht aussetzen. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten.



Mecklenburg-Vorpommern kündigte zunächst nur die Schließung von Schulen und Kitas in Rostock und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim an. Über eine Flächendeckende Maßnahme will das Bundesland am Samstag entscheiden. Hamburg hat die aktuellen Schulferien zunächst bis zum 29. März verlängert.



Eltern vor Herausforderungen

Millionen Eltern in Deutschland müssen sich nun Gedanken machen, wie sie in den kommenden Wochen die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen. Der Bundeselternrat forderte Unterstützung für Väter und Mütter. "Hierbei muss eine Prioritätenliste erstellt werden, welche Berufsgruppen vorrangig Anspruch haben, um das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechtzuerhalten", sagte der Vorsitzende Stephan Wassmuth. Die Rahmenbedingungen dafür müssten bundesweit gleich sein. Der Staat stehe hier in der Pflicht.



Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betrachtet die Entwicklung mit Sorge. "Die Schulen in Deutschland sind nicht flächendeckend darauf vorbereitet, Fernunterricht zu erteilen", kritisierte die GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann. Klar sei, dass die Schließungen eine große Belastung für die Familien seien, so Hoffmann. Auf der anderen Seite sei ein Ausgleich des entfallenen Unterrichts nur schwer möglich.



Das Robert-Koch-Institut begrüßte die Maßnahmen. RKI-Präsident Lothar Wieler nannte Schulschließungen ein "gutes Mittel", um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.