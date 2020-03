In der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel passiert dieser Tage etwas, das vielerorts in Deutschland geschieht: Desinfektionsmittel wird knapp. Auf den Toiletten der JVA seien zwar vor mehreren Tagen Spender für Desinfektionsmittel aufgehängt worden, sagt ein Insasse, dessen Identität ZEIT ONLINE bekannt ist. Doch seien sie nach kurzer Zeit leer gewesen und würden nun nicht mehr aufgefüllt. Auch für die angeordnete Desinfektion von Türklinken und Flächen gebe es nicht mehr genug von der Flüssigkeit.

"Es herrscht ein ziemlicher Run auf Desinfektion, der war so nicht vorherzusehen", sagt Andrea Bögge, die stellvertretende Leiterin der JVA. Noch habe man Bestände, müsse aber haushalten. Die JVA sei bemüht, Nachschub zu besorgen, aber das sei derzeit schwierig. "Die Nachfrage danach ist zu hoch in Deutschland." Dass die Bestände an Desinfektionsmitteln schrumpfen, ist nicht das einzige Problem, das die Coronakrise in deutschen Gefängnissen verursacht.

Das öffentliche Leben im Land wird auf ein Mindestmaß heruntergefahren, sogar Spielplätze werden geschlossen, Menschenansammlungen verboten. Alles, um die Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verlangsamen, die Schwere der Pandemie zu verringern. Am Montagabend verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass auch das Leben in Massenunterkünften überall in Deutschland eingeschränkt werde, ob es Schulen, Altersheime oder Krankenhäuser seien. Gefängnisse erwähnte sie in ihrer öffentlichen Ansprache nicht. Dabei gibt es auch dort längst Erkrankte. Und das Risiko einer größeren Verbreitung des Virus ist dort ungleich höher.

In den deutschen Gefängnissen leben knapp 66.000 Strafgefangene auf engstem Raum zusammen. Sie sind aus vielen Gründen besonders gefährdet. Gefangene in deutschen Justizvollzugsanstalten leiden besonders oft unter schweren Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis und haben auch ohne Corona bereits einen überdurchschnittlich hohen medizinischen Behandlungsbedarf. Zugleich ist die medizinische Versorgung im Gefängnis oft auf ein Minimum beschränkt. In mehreren Justizvollzugsanstalten gibt es aktuell nicht einen einzigen festangestellten Arzt – allein in Sachsen betrifft dies fünf von zehn Haftanstalten.

Infizierte Bedienstete

Wie die Corona-Prävention deutschlandweit in den Haftanstalten umgesetzt wird, ist schwer zu überblicken, denn Justizvollzug ist genau wie Schulpolitik eine Sache der Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen, wo sich das Virus besonders stark verbreitet hat, gibt es nach offiziellen Angaben bislang keinen positiv getesteten Gefangenen. Allerdings wurde bei einem Mitarbeiter der JVA in Heinsberg eine Infektion mit dem hoch ansteckenden Virus nachgewiesen, wie die Vollzugsdirektion des Landes sagte. Er befinde sich seit 14 Tagen in Quarantäne. Grundsätzlich würden in allen Haftanstalten die vom Robert Koch-Institut empfohlenen Schutzmaßnahmen getroffen, heißt es auf Nachfrage von der Justizverwaltung.

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Gefangener der JVA Braunschweig in Niedersachsen als Corona-Verdachtsfall eingestuft. Er erfülle einige der Kriterien des Robert Koch-Instituts und sei isoliert worden, berichtete der NDR. Als direkte Folge wurden kurzzeitig alle Insassen in ihren Zellen eingeschlossen. "Der Gefangene wurde bereits in der vergangenen Woche getestet, das Ergebnis steht jedoch noch aus", sagt ein Ministeriumssprecher. Warum bisher kein Ergebnis vorliege, kann er nicht erklären und verweist auf das städtische Gesundheitsamt. Doch obwohl die Gesundheitsämter eigentlich federführend für die Tests verantwortlich sind, ist der Erkrankte aus dem örtlichen Gefängnis der Stadtverwaltung unbekannt. "Das Gesundheitsamt kennt keinen Fall in der JVA und war demzufolge in der Sache nicht tätig", schreibt ein Sprecher der Stadt.

Positiv auf das Coronavirus getestet wurde jedoch ein Mitarbeiter der niedersächsischen JVA Lingen. Er stehe unter häuslicher Quarantäne, mögliche Kontaktpersonen sollten jetzt ebenfalls getestet werden, schreibt das Justizministerium.



Stärkere Abschottung

Sobald die Infektion eine Haftanstalt erreicht hat, droht sie sich dort rasant zu verbreiten. Nicht nur wegen schlechter Hygienestandards und Gefangenen mit angeschlagener Gesundheit. Problematisch ist auch die Enge. Manche Zellen sind mit drei, vier oder mehr Insassen belegt, den Kontakt zu Mitgefangenen zu verringern, ist kaum möglich.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt als Schutz vor Corona, Menschenansammlungen zu meiden. Doch Sport, Spiele und andere Gruppenbeschäftigungen seien in der JVA Castrop-Rauxel in NRW noch nicht untersagt worden, im Gegenteil. "Hier werden jeden Tag Menschenansammlungen provoziert", schreibt der Häftling aus diesem Gefängnis. Alle ungefähr 850 Gefangenen würden zum Mittagessen in einem engen Saal eingepfercht und äßen zur gleichen Zeit. "Sitzabstand etwa 25 Zentimeter. Es wird nichts getan, um das Gedränge in der Kantine oder beim abendlichen Zählappell zu vermeiden."

Die Justizverwaltungen beraten seit Tagen, wie sie mit Corona umgehen, jedes Bundesland sucht für sich Lösungen. Bundesweit einheitliche Regeln gibt es derzeit nicht. Derzeit sei noch keine gemeinsame Haltung abgestimmt, sagt Marius Loeber, der derzeitige Leiter der Geschäftsstelle der Justizministerkonferenz.

Einige Bundesländer haben damit begonnen, die Gefängnisse stärker abzuschotten. Es gehe darum, das Risiko zu minimieren, dass Viren von außen in die Haftanstalten getragen würden, sagt Marcus Strunk, der Sprecher der Justizvollzugsdirektion NRW.

In Brandenburg sollen daher Trennscheiben in den Besuchsräumen installiert werden. Bis dahin ist der Besuch nicht mehr möglich. In Sachsen ist zumindest Personen, die angeben, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben, der Zutritt zu einer Anstalt verwehrt. Weitere Einschränkungen seien jedoch "rechtlich schwierig", sagt ein Sprecher des sächsischen Justizministeriums.