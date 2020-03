Montagmorgen am Mailänder Hauptbahnhof: Auf den Rolltreppen kommt es sonst oft zu Rempeleien, weil es hier alle immer eilig haben. Heute fahren damit gerade einmal sechs, sieben Leute. Auch in der Haupthalle sind nur wenige Menschen unterwegs. Die Geschäfte sind leer, mehrere sogar geschlossen. Nur vor den Kontrollschaltern, die vor einigen Jahren wegen möglicher Terroranschläge eingerichtet worden waren, stehen die Leute in einer überschaubaren Schlange. Davor eine Gruppe Polizisten, ein paar Meter weiter Soldaten. Seit Sonntagmorgen leben die Menschen in der Lombardei sowie in 14 Provinzen im Veneto und in der Emilia-Romagna in einer Sperrzone. Die Bewegungsfreiheit wird seit Dienstagabend sogar im ganzen Land eingeschränkt.

Nur mit Selbsterklärung in die Bahn

Ausnahmen werden nur für dringende Geschäftstermine und medizinische Notfälle gewährt. Dafür müssen Reisende den Polizisten eine Erklärung vorlegen. Das entsprechende Dokument kann man auf der Website des Innenministeriums herunterladen oder man füllt es vor Ort aus. Auch entlang der Autobahnen sowie in den Flughäfen finden Kontrollen statt. Wer versucht, die Anordnung zu umgehen, kann strafrechtlich verfolgt werden.



Kurz nachdem die Nachricht durchgesickert war, dass die Regierung die ganze Lombardei abriegelt, hatten sich Hunderte von Menschen zum Bahnhof oder zur Fernbushaltestelle aufgemacht, um im letzten Moment noch in den Süden zu reisen. Andere setzten sich in ihr Auto und fuhren los. Dabei hatte Michele Emiliano, der Präsident der Region Apulien, die Menschen dringlich gebeten, nicht in den Süden zu kommen, auch wenn sie Familie dort haben: "Ihr würdet nicht nur euch, sondern auch eure Lieben in Gefahr bringen." Wer trotzdem gefahren ist, muss sich jetzt in fast allen Regionen im Süden auf eine zweiwöchige Quarantäne einstellen.

Kaum Kunden

Nur wie lebt es sich in so einem Ausnahmezustand, noch dazu in einer Großstadt wie Mailand? Seit Sonntag müssen die Lokale, die Cafés und jetzt auch die Restaurants um 18 Uhr schließen. Kino-, Theatervorstellungen und alle Großveranstaltungen sind verboten. Das Personal in den Supermärkten trägt Handschuhe und manchmal auch Mundschutz. Außerdem darf je nach Größe des Geschäfts nur eine gewisse Anzahl von Kunden gleichzeitig in die Läden. Anders als am Sonntag sieht man aber kaum noch Schlangen vor den Türen. Nur vor einer Apotheke warten mehrere Menschen geduldig darauf, hineingelassen zu werden.



Coronavirus in Italien - "Dies ist der Moment der Verantwortung" Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat die Versammlungs- und Reisefreiheit im ganzen Land beschränkt. In Italien haben sich mehr als 9.000 Menschen infiziert. © Foto: Marco Di Lauro/Getty Images

"Was ich nicht verstehe ist, warum die Leute die Supermärkte stürmen, aber von den Wochenmärkten fernbleiben, wo doch im Freien die Ansteckungsgefahr niedriger ist", fragt sich Andrea, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, an seinem Obst- und Gemüsestand. "Ich denke ernsthaft daran, für ein paar Wochen zu schließen, genauso wie meine Nachbarn hier, die heute gar nicht gekommen sind."



Hände waschen, Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Menschen wahren - das sind die Regeln, auf die die Behörden immer wieder hinweisen. Zur Zeit ist das kein Problem in den Cafés. Sonst stehen die Leute am Morgen oft in zweiter Reihe vor der Theke und warten auf ihren Espresso. Jetzt kann man die Kunden an einer Hand zählen.