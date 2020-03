Ganz Italien ist eine Sperrzone. Schulen, Kindergärten, Universitäten sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und auch sonst wegen der Corona-Pandemie vieles dicht. Für die Menschen ist das eine Belastungsprobe. Wie gestalten sie ihren Alltag? Drei Mailänder berichten.



Edith Contreras Tupia, 48, Altenpflegerin

Edith Contreras Tupia © privat

Ich bin Pflegerin in einem Altersheim hier in Mailand, und ja, mein Alltag hat sich verändert. Aber für die Menschen, die hier leben, hat sich der Alltag noch weitaus drastischer verändert. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit zwei Wochen. Außer in absoluten Ausnahmefällen dürfen Verwandte und Bekannte nicht mehr in das Heim. Man will mit allen Mitteln verhindern, dass jemand das Coronavirus hineinträgt – das wäre für die Bewohner eine Katastrophe. Wir Pfleger müssen tagtäglich, bevor wir das Gebäude betreten, Fieber messen. Es genügt eine leicht erhöhte Temperatur und wir werden nach Hause geschickt. Was auch richtig ist.

Nur, wie erklärt man diesen älteren Menschen, dass draußen gerade die Welt kopfüber steht, dass ein Virus das ganze Land lahmgelegt hat, nichts mehr geht? Man will sie ja nicht in Panik versetzen. Und abgesehen davon: Nicht alle sind geistig noch fit genug, um es zu verstehen.

Normalerweise freuen sich die meisten Bewohner unheimlich auf das Wochenende, wenn endlich jene Kinder, die unter der Woche arbeiten, zu Besuch kommen, sie umarmen, ihnen die Hand halten, mit ihnen plaudern – eben all das tun, was für sie wichtig ist.



"Sie will ihren Sohn anfassen, seine Wärme spüren"

Und das alles ist jetzt seit zwei Wochen nicht mehr erlaubt. Jetzt ist jeder der Bewohner mit einem Handy oder einem Tablet ausgestattet, das ihnen die Angehörigen gegeben haben, damit sie Videoanrufe machen können. Diejenigen, die noch gut auf den Beinen sind oder selbst den Rollstuhl bewegen können, verabreden sich manchmal auch vor der Glaspforte mit ihren Lieben. Da steht dann die Tochter oder das Enkelkind auf der einen Seite und die Mutter oder die Großmutter auf der anderen. Es sind wirklich rührende Szenen und man fühlt sich all dem machtlos gegenüber. Freilich gibt es Menschen, die gerade um ihr Leben kämpfen, trotzdem: Man schließt ja diese Leute ins Herz, kennt mittlerweile ihr Leben, ihre Sorgen. Es ist manchmal schon sehr bewegend.



Da ist zum Beispiel eine Frau, sie ist weit über 80 Jahre alt. Ihr Sohn kommt sie normalerweise jeden Tag besuchen und sie verbringen ein paar Stunden beisammen. Dieser Frau genügt das Videogespräch nicht. Sie will ihren Sohn anfassen, seine Wärme spüren. Manchmal wird sie so ungehalten und schreit uns an, sie werde uns alle verklagen. In diesen Fällen rufen wir ihren Sohn an, der versucht, sie zu beruhigen, und meistens gelingt ihm das auch. Nur, wie lange noch kann er sie oder können wir sie verströsten?

Ansonsten geht der Alltag normal weiter. Die Gäste essen weiter in den Speisesälen oder in den Aufenthaltsräumen zusammen. Sie sitzen sowieso nie eng beieinander, denn abgesehen vom Coronavirus könnten sie sich ja auch mit anderen Influenzaviren anstecken. Und wenn jemand krank ist, dann isst sie oder er normalerweise wie immer auf dem Zimmer.

Jetzt heißt es, dass angesichts der Not an Betten in den Krankenhäusern vielleicht auch hier zu uns Patienten mit nicht ansteckender Krankheit verlegt werden könnten. Sicher ist es noch nicht. Sehen wir mal. Ich hoffe für die Bewohner hier, dass diese Zeit der Trennung von ihren Liebsten so bald wie möglich endet.