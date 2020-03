Als heute um zehn Uhr in Deutschland die Glocken läuteten, blieben die Kirchen leer. Gottesdienste gelten nicht als systemrelevant, deshalb wurden sie jetzt verboten. Zu gefährlich sind Abendmahl und Friedensgruß geworden, so gefährlich, dass es verhältnismäßig erscheint, das hohe Gut der Religionsfreiheit zu beschneiden. Aber was wird aus der Gemeinschaft der Gläubigen, wenn sie sich nicht mehr trifft?

Eine mögliche Antwort verbirgt sich offenbar im Internet. Einige Pfarrerinnen und Pfarrer übertragen ihren Gottesdienst jetzt, wo gar niemand mehr in ihre Kirchen kommt, live auf einer der gängigen Plattformen. Immerhin gibt es, seit Social Distancing Pflicht wurde, Onlinekonzerte und Onlinelesungen, warum also nicht auch Onlinegottesdienste? Alle streamen jetzt, also streamt die Kirche auch.



Stefan Heße zum Beispiel: Jeden Morgen um elf Uhr tritt Hamburgs Bischof seit Donnerstag in seiner Hauskapelle vor die Kamera und streamt in Eigenregie, wie er die Messe liest, live bei YouTube. Er macht selbst die Kamera an, läuft bei Sekunde 45 ins Bild, geht hinter den Altar, küsst die Bibel – und bevor er wieder aus dem Bild läuft, folgen Schriftlesung, Einsetzungsworte, Eucharistie und Segen. Dann steht der Altar da wieder ein paar Sekunden ganz für sich, bevor Bischof Heße den Aus-Knopf seiner Kamera drückt. Das alles wirkt derart gewöhnlich, man könnte den Eindruck gewinnen, dass es gar keinen Unterschied macht, ob da nun jemand mit ihm zelebriert oder nicht. "Ungewohnt" sei das, sagte Heße der Katholischen Nachrichten-Agentur. Er spreche als Bischof sonst ja meist eher in vollen Kirchen.

Das Coronavirus raubt der Kirche ihren Kern

Einige seiner Amtsbrüder tun es ihm gleich, gestreamt wird auch in Aachen, Augsburg, Bamberg, Freiburg und Hildesheim. Und auch ihre protestantischen Geschwister im Glauben wissen die moderne Technik zu nutzen. Dutzende Pfarrerinnen und Pfarrer bauten vergangenen Sonntag in ihren Kirchen eine Kamera auf und taten daraufhin, was Pfarrer immer zu tun pflegen am Sonntagmorgen: Sie streifen sich einen Talar über und predigen zum Volk. Allein, es war nun nicht mehr real präsent.



Der ganze Aufwand lässt darauf schließen: Den Kirchen stehen harte Wochen bevor. Sie wurden ihres Kerns beraubt, ausgerechnet in der Passionszeit. Der Gottesdienst gilt noch immer als Zentrum der Gemeinde, Herzstück des geistlichen Lebens, auch wenn nur noch 9,3 Prozent der katholischen und 4,6 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder regelmäßig hingehen. Etwa 3,5 Millionen sind das immerhin im Durchschnitt laut der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Bischofskonferenz immer noch. Auch an Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit, wird diese sich in diesem Jahr nicht versammeln dürfen. "Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messfeier verpflichtet", steht in Kanon 1247 des Katholischen Gesetzbuches. Auch das ist vorläufig außer Kraft gesetzt. Bundesrecht sticht Kirchenrecht. Fast alle deutschen Bistümer entbinden ihre Mitglieder von der Sonntagspflicht. Gläubigen, die an Corona erkrankt sind, sollen sogar ihre Sünden verziehen werden, wenn sie an einem Onlinegottesdienst teilnehmen. Die Beichte, hört man, ist jetzt mancherorts auch telefonisch möglich.

Auf ihren Webseiten listen die Kirchen auf, was alles möglich sei, jetzt, wo der klassische Gottesdienst nicht mehr möglich ist. Sie verweisen auf Onlineformate, Telefon- und Internetseelsorge. Die Evangelische Kirche rief via Twitter und Facebook dazu auf, nachdem singende Italiener auf Balkonen viral gingen, jeden Abend um 19 Uhr Der Mond ist aufgegangen gemeinsam vom Balkon zu singen (bisher keine Massenbewegung).



Dagegen ist ein etabliertes Format überraschend erfolgreich: der gute alte ZDF-Fernsehgottesdienst wurde vergangenen Sonntag von einer Viertelmillion Menschen mehr geguckt als normalerweise. Doch ist die bloße Übertragung des Analogen ins Digitale ein adäquater Ersatz für den Gottesdienst in einer kalten Kirche?