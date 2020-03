Meine Stammkneipe hat dichtgemacht. Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass nun wirklich etwas aus den Fugen geraten ist. Am Freitagnachmittag pappte der Wirt Peter einen Zettel auf den runtergelassenen Rollladen am Eingang: Aufgrund der aktuellen Entwicklung habe man entschieden, den Laden erst mal nicht mehr zu öffnen. Er schloss mit den Wünschen: "Bleibt gesund."

Das Coronavirus hat uns also jetzt voll erwischt. Eine kleine Kugel mit Saugnäpfen, die auf Bildern aussieht wie ein flauschiger Planet aus einem Kinderbuch, legt unser Leben lahm, versetzt uns in einen Ausnahmezustand. Kneipen dicht, Veranstaltungen abgesagt, Theater geschlossen, Stille in den Clubs, die Bundesliga ausgesetzt, sogar Gott muss sich gedulden – viele Kirchen haben die Gottesdienste abgesagt.

Die U11-Fußballmannschaft, die ich betreue, darf nicht mehr spielen. Sie darf nicht einmal mehr trainieren. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr aus dem Haus. Doch nicht nur hier. Italien ist abgeriegelt, Spanien hat den Notstand ausgerufen, Polen, Dänemark und Tschechien haben die Grenzen geschlossen, in Österreich sind Zusammenkünfte mit mehr als fünf Personen untersagt. Auch Frankreich geht in die Knie. Der Louvre ist zu, der Eiffelturm ein einsames Stahlgerüst, das nicht mehr von Touristen erklommen wird. Europa fährt sich runter. Ein Kontinent geht in Quarantäne. Lockdown.

Wer hätte das vor einigen Wochen gedacht, als man noch verwundert nach China blickte, das schon längst gegen das Virus kämpfte. Nun ist es hier und macht gewaltige Probleme. Täglich blicke ich mehrfach auf die Corona-Karten. Rote Punkte sind zu großen Blasen erwachsen. Und es werden immer mehr und sie werden immer größer. Die Verbreitung verläuft exponentiell, das haben wir gelernt. Und natürlich schaut man darauf, dass das Virus auch vor Prominenten nicht Halt macht: Tom Hanks ist positiv und Johannes B. Kerner. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger hat am Samstag sein Corona-Twitter-Tagebuch gestartet. Teil 1: "Wie es mir nach der Diagnose geht." #COVID19de.

Während die Statistiker täglich neue Zahlen auswerten und Kurven zeichnen, suchen Feuilletonisten nach historischen Referenzen. Wann gab es so etwas Ähnliches denn schon mal? Ist da nicht irgendwas, ein Ereignis in der Menschheitsgeschichte, an das man sich klammern kann, das Orientierung bietet? Die Spanische Grippe vor gut 100 Jahren fällt allen ein. Mindestens 25 Millionen Menschen raffte sie seinerzeit dahin. Und in der Tat orientieren sich die Virologen bei der Eindämmung des Virus heute an den Maßnahmen, die von damals überliefert sind.

Immerhin versprüht der Zehnjährige im Haus beste Laune. Als am Freitag auch in NRW die Schließung von Schulen und Kitas bekannt gegeben wurde, ballte er die Fäuste und presste aus Rücksicht nur ein leises "Yes" aus seinem Mund. Dutzende WhatsApp-Nachrichten ratterten innerhalb weniger Minuten in den Klassenchat. Schulfrei bis 18. April. Fünf Wochen inklusive Osterferien. Auch Kitas machen dicht, Tagesmütter dürfen ebenfalls nicht mehr arbeiten. Der Sohn jubelt, ich schlage mir die Hände vors Gesicht.

Wie alle Eltern im Land haben wir – Partnerin, drei Kinder, das jüngste ist erst drei – nun ein veritables Betreuungsproblem. Nur noch Kinder, deren Eltern in Schlüsselberufen arbeiten, werden notbetreut. Der Rest muss zusehen, wie er klarkommt, und hoffen, dass der Arbeitgeber Verständnis hat. Die kommenden Wochen werden uns Eltern an die Grenzen der Belastbarkeit führen. Eine Bekannte erzählt davon, dass sie Betreuung und Büro mit ihrem Mann über den Tag aufteilt. So ein Arbeitstag beginnt dann um halb fünf Uhr morgens und streckt sich bis in die späten Abendstunden. Uns wird es nicht anders gehen. Das Betreuungschaos hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Kölner Bahnen und Busse etwa fahren nur noch im reduzierten Wochenendtakt, da viele Fahrerinnen und Fahrer bei den Kindern bleiben müssen. Wie vermutlich andernorts auch haben sich in Köln über Facebook wildfremde Menschen miteinander vernetzt, die sich abwechselnd um die Kinder kümmern wollen. Aber ist das wirklich sinnvoll, wenn man Infektionsketten unterbrechen will?

Und doch zeigt das Virus, wie flexibel unser Geist auf Krisen reagieren kann. Vor einigen Tagen sah man das Grauen zwar kommen, aber es war doch nicht mehr als ein surreales Katastrophenszenario. Nun sind wir mittendrin und man bemerkt, wie sich der Mensch mit der Ausnahmesituation arrangiert. Aus Italien erreichen uns herzerwärmende Bilder, wie Menschen auf Balkonen singen oder die Trompete blasen. Nicht ganz ohne Pathos ließ die italienische Luftwaffe als Zeichen an die Bevölkerung Düsenjets in Formation aufsteigen, die die Nationalfarben versprühten und dabei symbolhaft das Virus jagen und einnebeln. Alles wirkt wie aus einem Katastrophenfilm, und doch ist es Realität. Es sind gerade auch die Bilder aus Italien, die Angst machen. Gesichtslose Ärzte und Pfleger, die in weißer Schutzkleidung durch Krankenhausflure eilen. Die von unhaltbaren Zuständen sprechen, von einem Gesundheitssystem nah am Kollaps, von Menschen, die wegen der Überlastung nicht mehr behandelt werden können.

Unwillkürlich mache ich mir Gedanken über den Tod und die eigene Vergänglichkeit. Vor ein paar Tagen bekam ich am Abend Schüttelfrost, das Fieber stieg innerhalb weniger Stunden auf knapp 40 Grad. Was ist, wenn ich jetzt Corona habe? Ich sah mich inmitten von Ärzten in weißen Schutzanzügen, deren Worte durch den Mundschutz wie ein entferntes Nuscheln klangen: Intubieren, beatmen, abwarten. Die Erleichterung kam, als ich mich – wie kurz darauf der Rest der Familie – übergeben musste: es war nur Magen-Darm.