Ohne große Feierlichkeiten ist die Olympische Flamme am Donnerstag auf die Reise nach Japan gegangen. Der Ort der Übergabe, das Athener Stadion, war – abgesehen von wenigen Offiziellen – leer. Die japanische Delegation konnte wegen der Reiseeinschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie nicht kommen.



Der Chef des Tokioter Organisationskomitees, Yoshihiro Mori, kündigte dennoch an: "Ich verspreche hiermit, dass diese Flamme am 24. Juli im Olympiastadion von Tokio entzündet wird." Doch wer sich gegenwärtig dort umsieht, trifft vor allem Menschen mit Mundschutz. Das Land hat derzeit 874 Infizierte. Virologen gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist, da Japan wenig testet. Entscheidend dürfte aber vor allem die Frage sein, ob man im Sommer tatsächlich Gäste aus aller Welt einreisen lassen kann. Bilder aus Tokio, einer Stadt, in der derzeit vieles ungewiss ist.