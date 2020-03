Opfer von sexuellem Missbrauch durch katholische Geistliche können künftig mit deutlich höheren Schmerzensgeldzahlungen als bisher rechnen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in Mainz einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Diesen stellte der Missbrauchsbeauftragte, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, in einer Pressekonferenz vor.

Die vorgestellten Leitlinien sehen ein zentrales und unabhängiges Gremium vor, das in Anlehnung an das Niveau gerichtlicher Schmerzensgeld-Entscheidungen die Höhe sogenannter Anerkennungszahlungen festsetzt. Wie sie die Zahlungen finanzieren, entscheiden die jeweiligen Bistümer selbst.

Dabei orientiert sich die katholische Kirche an der geltenden zivilrechtlichen Schmerzensgeld-Tabelle und entsprechenden Gerichtsurteilen. Für sexuellen Missbrauch bedeutet dies derzeit eine Summe zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Wenn die Gerichte die Summen der Tabelle erhöhen, steigen damit auch die kirchlichen Zahlungen.

Das Verfahren, mit dem das Geld beantragt und ausgezahlt wird, soll laut Ackermann möglichst unbürokratisch gestaltet werden. Wie schwer ein gemeldeter Fall ist, soll eine unabhängige Kommission aus Juristen, Psychologen und Medizinern entscheiden.

Bistümer können auf Kirchensteuer zurückgreifen

Je nach Fallzahlen und Finanzkraft wird das Geld von den betroffenen Bistümern und Ordensgemeinschaften auf ein zentrales Konto eingezahlt und von dort auch ausgezahlt. Jedes Bistum kann dabei selbst entscheiden, ob es auf Kirchensteuermittel oder andere finanzielle Reserven zurückgreift. Bistümer und Ordensgemeinschaften, die damit finanziell überfordert sind, sollen Unterstützung von reicheren Bistümern erhalten.

Ackermann kündigte an, dass die neue Regelung noch in diesem Jahr in ein Verfahren umgesetzt werden soll. Dazu müsse aber unter anderem noch geklärt werden, wie die Kommission zusammengesetzt ist. Der Missbrauchsbeauftragte sagte, dass Verfahren sei "anschlussfähig" für andere Organisationen wie die evangelischen Landeskirchen, Sportvereine oder Internate. Es biete zudem deutlich höhere Summen sowie mehr Transparenz und Einheitlichkeit.

Mit dem neuen Verfahren reagiert die katholische Kirche auf die Kritik von Betroffenen und unabhängigen Beauftragten, die das seit 2011 praktizierte kirchliche Verfahren für unzureichend erklärt hatten.

Opferorganisationen hatten höhere Entschädigungssummen gefordert

Der Beschluss der Bischofskonferenz bleibt hinter den Empfehlungen einer unabhängigen Arbeitsgruppe aus dem vergangenen Herbst zurück. Diese sahen ein Grund-Schmerzensgeld von 10.000 Euro und zusätzlich entweder einen pauschalen Entschädigungsbetrag von 300.000 Euro oder einen gestuften Entschädigungsbetrag von 40.000 bis 400.000 Euro vor.

Die Opferorganisation Eckiger Tisch hatte sich für ein grundsätzlich anderes Modell und höhere Summen ausgesprochen: Sprecher Matthias Katsch hatte die Bischöfe aufgefordert, ein Entschädigungsmodell zu wählen, bei dem pro Fall bis zu 400.000 Euro gezahlt werden sollte.

In weniger vermögenden Bistümern sowie in der evangelischen Kirche war dieses Modell auf Kritik gestoßen. Einige Stimmen warnten davor, dass die katholische Kirche mit Entschädigungszahlungen in dieser Höhe ein exklusives Sonderrecht schaffen würde, das für Missbrauchsopfer in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen unerreichbar wäre.

Laut einer Studie zu Missbrauch in der katholischen Kirche wurden von 1946 bis 2014 mindestens 3.677 Minderjährige Opfer sexueller Gewalt von mindestens 1.670 Klerikern.