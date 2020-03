Der Deutsche Ethikrat fordert eine Vermeidung von Situationen mit dem Zwang zur Entscheidung über eine Behandlungsrangfolge von Corona-Infizierten. "Der Staat darf menschliches Leben nicht bewerten und deshalb auch nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation zu retten ist", teilte der Rat mit.



Es gehe um die weitgehende Vermeidung sogenannter Triage-Situationen, in denen Ärzte zur Entscheidung gezwungen wären, wer vorrangig und wer nachrangig intensivmedizinisch versorgt werden soll. Der Ethikrat veröffentlichte eine Ad-hoc-Empfehlung mit dem Titel Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise. Die Verantwortung, in Situationen katastrophaler Knappheit medizinischer Ressourcen über Leben und Tod zu entscheiden, solle keinesfalls allein den einzelnen Ärztinnen und Ärzten aufgebürdet werden. Mit Blick auf die Einschränkungen hieß es, der ethische Konflikt bestehe darin, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu sichern und gleichzeitig die negativen Folgen für die Gesellschaft möglichst gering zu halten.

Es brauche weithin einheitliche Handlungsmaximen für den klinischen Ernstfall nach wohlüberlegten, begründeten und transparenten Kriterien. "Wenn zu wenig Beatmungsplätze da sind, dürfen nur medizinische Kriterien zählen", sagte der Vorsitzende Peter Dabrock. "Niemand darf vom Staat eine Norm oder Billigung erwarten, dass Patienten mit ungünstiger Prognose von der Beatmung genommen werden." Vielmehr seien Vorgaben der Fachgesellschaften maßgeblich.



Insgesamt befürworte der Ethikrat die aktuell zur Eindämmung der Infektionen ergriffenen Maßnahmen. "Freiheitsbeschränkungen müssen jedoch kontinuierlich mit Blick auf die vielfältigen sozialen und ökonomischen Folgelasten geprüft und möglichst bald schrittweise gelockert werden." Außerdem müssten die Testkapazitäten weiter ausgebaut und die Forschung an Impfstoffen breit gefördert werden. Politische Entscheidungen dürften zudem nicht an die Wissenschaft delegiert und von ihr eindeutige Handlungsanweisungen für das politische System verlangt werden.