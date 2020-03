Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Die wenigen Masken werden auch noch geklaut Seite 2 — Ebay will Wucher verhindern

Am Eingang, auf den Toiletten, vor jedem Krankenzimmer – normalerweise hängen in Krankenhäusern zahllose Spender für Desinfektionsmittel, damit Personal, Patienten und Besucher sich vor Keimen schützen können. Doch seit ungefähr zwei Wochen hat sich dieses Bild deutschlandweit geändert.

Denn Krisen bringen leider nicht nur Gutes in Menschen hervor. Überall werden Kliniken, Altersheime und Arztpraxen bestohlen, teilweise im großen Stil. Die Diebe haben es auf die Dinge abgesehen, die in diesen Einrichtungen gerade am Dringendsten gebraucht werden: auf Schutzmasken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel. Daher haben die meisten Häuser aufgehört, diese Spender zu befüllen, teilweise wurden sie sogar abmontiert, da Diebe an manchen Orten die gesamten Spender aus der Wand gerissen hatten. Auch Masken und Handschuhe werden gestohlen, von Besuchern, aber auch vom Personal der Einrichtungen. Sogar bei der Polizei verschwinden solche Dinge.

In den meisten Fällen ist es wohl Panik, die Menschen dazu bringt, andere durch solche Taten zu gefährden. Allerdings ist es schwer nachzuvollziehen, dass die Täter nicht einmal vor den Schwächsten halt machen. Im Berliner Virchow-Klinikum wurden eine größere Zahl Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel von der Kinderintensivstation gestohlen. Auch aus einer Kinderklinik in Bremen ist Material verschwunden. Mehr als 60 Flaschen Desinfektionsmittel fehlten dort in der vorigen Woche.

Landesweit haben Kliniken bereits Beschaffungsprobleme, weil der Bedarf an Schutzausrüstung so gestiegen ist. Von der Bundesregierung versprochene Lieferungen treffen bislang nur spärlich ein und auch bei diesen gibt es Schwund. So ist eine von der Bundeswehr bestellte Lieferung über sechs Millionen Masken nie angekommen, schreibt Der Spiegel. In einigen Häusern werden Bevölkerung, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits angehalten, waschbare Masken aus Stoff zu nähen. Diebstähle verschlimmern die Situation.

Ärzte berichten, sie müssten inzwischen sogar die Behandlungszimmer abschließen, da manche so dreist seien, dort einzudringen und das dort gelagerte Material mitzunehmen.

Selbst Bedienstete sind vor Panik nicht gefeit

Bei der illegalen Beschaffung gehen einige Menschen mit erheblicher Energie vor. In Mannheim nutzte eine junge Frau ihr Baby als Vorwand, um sich Zutritt zur Klinik zu verschaffen. Anschließend versteckte die 24-Jährige das Diebesgut im Kinderwagen. Als sie und ihre Begleiterin Donnerstagnacht gestellt wurden, hatten sie bereits zehn Schutzkittel, zwei Packungen mit Einmalhandschuhen, mehr als einhundert Mundschutzmasken und einen halben Liter Desinfektionsmittel eingepackt. Das Krankenhaus erstattete Anzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahls.

Selbst Mitarbeitende aus der Branche sind vor Panik aber nicht gefeit. Obwohl nahezu alle Krankenhäuser für Besucher gesperrt wurden, verschwinden in vielen noch immer täglich kleinere Mengen Desinfektionsmittel und Schutzkleidung. Aufgrund des Besuchsverbots ist davon auszugehen, dass das Personal selbst das Material mit nach Hause nimmt.

Ein Intensivpfleger aus Nordrhein-Westfalen kann das verstehen: "Wir wollen uns auch zu Hause sicher fühlen", sagt er ZEIT ONLINE. "Was nützt es, im Krankenhaus geschützt zu sein und sich dann das Virus außerhalb einzufangen. Wenn wir krank werden, können wir auch niemandem mehr helfen. Ich verstehe, wenn Personal sich für den Eigenbedarf eindeckt."



Dabei genügt es laut Robert Koch-Institut, sich gründlich die Hände zu waschen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Desinfektionsmittel sind dazu nicht nötig. Die nutzen die Pflegenden vor allem, um sich jederzeit schnell desinfizieren zu können und sich nicht ständig die Hände waschen zu müssen.