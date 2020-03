Die Zahl der Badetoten in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken. Das geht aus der Jahresbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor. Im vergangenen Jahr ertranken demnach 417 Menschen, das sind etwa 17 Prozent weniger als im Vorjahr.

Dabei ereigneten sich die meisten Todesfälle, nämlich 87 Prozent, in Binnengewässern. "Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größte Gefahrenquelle", sagte Achim Haag, Präsident der DLRG. Er kritisierte Kommunen und Landkreise, die nicht genug für die Sicherheit der Menschen im und am Wasser tun würden. "Die DLRG könnte mit Gefahrenexpertisen und Rettungsschwimmern viele Gefahrenstellen entschärfen", sagte Haag.

Deutlich gesunken sind hingegen die Todesfälle in Schwimmbädern. 2019 verzeichnete die DLRG-Statistik elf Opfer (2018: 29) in Frei-, Hallen- und Naturbädern. In privaten Swimmingpools ertranken zwei Menschen.

Auch die tödlichen Unfälle an Nord- und Ostsee haben sich im Vergleich zu 2018 reduziert – allerdings nur um zwei Fälle. An Nord- und Ostsee starben 23 Menschen, davon viele beim Segeln oder Angeln.

Besonders vom Ertrinken betroffen sind Kinder und junge Menschen. 17 Kinder im Vorschulalter und acht im Grundschulalter ertranken im vergangenen Jahr. Eine Ursache hierfür ist laut Haag ihre zurückgehende Schwimmfertigkeit, was auch mit der zunehmenden Zahl geschlossener oder akut vor der Schließung stehender Bädern in Deutschland zu tun hat. Daraus folgt, so Haag: "Mehr als jeder zweite Grundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr."