Nach vier Monaten intensiven Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine mindestens sieben Mitglieder zählende Bande den Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden verübt hat. Dies ergebe sich aus einer Fallanalyse des Landeskriminalamts Sachsen, aus Videoauswertungen sowie weiteren Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden mitteilten.



Nach einem der Verdächtigen wird mit einem Phantombild gefahndet. Der Mann soll der Käufer des späteren Fluchtfahrzeugs sein. Die Täter hatten einen Audi S6 (Sportversion des Audi A6) bei ihrer Flucht zunächst genutzt und später in einer Tiefgarage angezündet. Das 2006 gebaute Fahrzeug war 2017 abgemeldet worden und im August 2019 von einer Privatperson an einen Unbekannten verkauft worden. Abgeholt wurde der Wagen bei dem Verkäufer in Magdeburg von einem jungen Mann, etwa 25 Jahre alt mit dunklen Haaren und schlanker Statur. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Käufer im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch steht.



Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass der Einbruch längerfristig vorbereitet wurde. Dafür spreche, dass das Täterfahrzeug vermutlich kurz vor der Tat am 25. November 2019 umlackiert oder umfoliert wurde. Ursprünglich war der Audi stratosblau. Zeugen hatten ein derartiges Fahrzeug Tage vor dem Einbruch in Dresden gesehen. Am Tattag wurde der Audi als helles Fahrzeug mit dunklem Dach wahrgenommen.



Im Zusammenhang mit dem Einbruch gingen bei der Sonderkommission Epaulette mittlerweile knapp 1.300 Hinweise aus der Bevölkerung ein.

Die Einbrecher waren durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe im ehemaligen Residenzschloss der sächsischen Hauptstadt eingedrungen. Binnen Minuten stahlen sie aus einer Ausstellungsvitrine historischen Juwelenschmuck von großem Wert. Anschließend flohen sie mit einem Auto. Für Hinweise auf die unbekannten Täter wurde eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt.