Die griechische Regierung hat türkische Berichte über einen toten Migranten und mehrere Verletzte durch Schüsse griechischer Grenzschützer dementiert. "Wo sie vorher von Verletzten sprachen, reden sie nun von Toten. Die Fake-News haben kein Ende, es gibt keinen solchen Vorfall mit Schüssen von griechischen Beamten", sagte ein griechischer Regierungssprecher.

In einer Mitteilung des Gouverneursamts der türkischen Grenzprovinz Edirne heißt es, dass durch Schüsse griechischer Grenzbeamter ein Migrant getötet und fünf weitere verletzt worden seien. Es handele sich bei den Opfern um Männer, zu ihrer Identität gebe es noch keine weiteren Informationen. Der Getötete weise einen Einschuss an der Brust auf. Die Oberstaatsanwaltschaft in Edirne habe Ermittlungen eingeleitet.

Auch Augenzeugen berichteten von Schüssen im griechisch-türkischen Grenzgebiet. Zudem gibt es Bilder von Verletzten aus dem Krankenhaus im türkischen Edirne. Reporter mehrerer Nachrichtenagenturen gaben an, an der Grenze mehrfach Schüsse gehört zu haben.

Seit Ende vergangener Woche versuchen Zehntausende Flüchtlinge, nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen. Griechische Grenzschützer versuchen, die Menschen am Übertreten der Grenze zu hindern. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen, Dutzende Menschen wurden festgenommen. Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Menschenrechtlerinnen und Migrationsforscher kritisieren das Vorgehen.

Angeblich Tränengasgeschosse auch von türkischer Seite abgefeuert

Der Sprecher der griechischen Regierung sagte, von türkischer Seite aus seien auch Tränengasgeschosse eingesetzt worden. Bei den Migranten vor der Grenze handele es sich um eine organisierte, konzertierte Aktion. Die Menschen würden gezielt mit Bussen von türkischen Städten aus an die Grenze gebracht und per Kurzmitteilungen über die angeblich offene Grenze informiert.

Ein griechischer Soldat, der an der Grenze im Einsatz ist, berichtete, die Tränengaskartuschen trügen Aufdrucke des türkischen Militärs. Er könne jedoch nicht sagen, ob sie von Migranten oder dem Militär beziehungsweise türkischen Bereitschaftspolizisten abgefeuert worden seien, wie derzeit in griechischen Medien berichtet wird. Der griechische Staatssender ERT und andere griechische Medien zeigten Videos, nach denen türkische Bereitschaftspolizisten Tränengasgeschosse abfeuern. Die Aufnahmen wurden in Griechenland jedoch bisher nicht offiziell verifiziert.