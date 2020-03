Wenn es nach Yesenia Zamudio geht, steht Mexiko am 9. März still. "Damit sie wissen, was sie davon haben, wenn sie uns alle umbringen", sagt die 49-Jährige und blickt auf ein Bild ihrer Tochter an der Wand ihres Wohnzimmers. Vor vier Jahren wurde María de Jesús ermordet. Sie war 19 Jahre alt, als sie starb. Seither kämpft ihre Mutter dafür, dass der Täter zur Verantwortung gezogen wird.

Der kommende Montag ist deshalb für sie ein außerordentlicher Tag. Yesenia wird das Haus nicht verlassen, nicht arbeiten, nicht waschen, nicht einkaufen, nicht kochen, so wie wohl Hunderttausende weiterer Frauen, die sich dem Frauenstreik im ganzen Land anschließen wollen. "Ein Tag ohne uns", heißt der Aufruf feministischer Gruppen. Er erregt in Mexiko derzeit viel Aufsehen.

Nach den traditionellen Demonstrationen zum Weltfrauentag am 8. März wollen die Aktivistinnen mit dem Streik ein weiteres deutliches Zeichen gegen die Gewalt setzen, von der Mexikos Frauen ständig bedroht sind. El nueve ninguna se mueve! lautet das Motto: Am Neunten bewegt sich keine. "Zehn Frauen werden in Mexiko jeden Tag ermordet, die Mehrheit von ihren Liebhabern, Ex-Freunden, Männern oder anderen Angehörigen", sagt Zamudio. "Deshalb müssen wir zumindest für einen Tag die Wirtschaft des Landes stilllegen."

Keine weitere Tote mehr! Forderung mexikanischer Aktivistinnen

Immer wieder hat es ähnliche Aufrufe zu Frauenstreiks gegeben. Meist blieben sie relativ bedeutungslos. Doch vieles spricht dafür, dass am Montag in Mexiko tatsächlich unzählige Frauen und Mädchen zu Hause bleiben und sich ihrer zugeschriebenen Rolle verweigern werden. Zahlreiche Märkte, Firmen und Behörden werden voraussichtlich bestenfalls mit halber Kraft arbeiten. Denn der Streik stößt auf großen Widerhall. Indigene Gemeinden und Lehrergewerkschaften unterstützen ihn ebenso wie Universitäten, Unternehmen, Behörden und hochrangige Politikerinnen, beispielsweise die Innenministerin Olga Sánchez Cordero.

Privatfirmen und staatliche Einrichtungen haben ihren Mitarbeiterinnen zugesichert, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen. "Wir alle als gesamte Gesellschaft sind unserer Verantwortung nicht gerecht geworden und haben die Verletzung der Menschenrechte von Mädchen, Jugendlichen und Frauen ignoriert", teilt der Unternehmerverband CCE vorab mit. Indigene zapatistische Rebellinnen aus dem Bundesstaat Chiapas verweisen auf die staatliche Mitverantwortung für die Femizide, also Morde an Frauen aus geschlechtsspezifischen Gründen: "Wir mobilisieren, damit die Frauen nicht vergessen werden, die unter den verschiedensten Regierungen verschwunden sind und ermordet wurden."

Das geschah mit Erlaubnis der Regierung. Lourdes Godínez, Journalistin

Vergangenes Jahr wurden offiziellen Angaben zufolge in Mexiko 3.788 Frauen umgebracht. Die Aktivistin María Salguero, die seit vier Jahren die Frauenmorde im Land dokumentiert, kommt auf 3.825 Fälle. Die Behörden stufen 980 der Taten als mutmaßliche Femizide ein, das sind mehr als doppelt so viele wie 2015. In den allermeisten Fällen werden die Täter nicht bestraft – oft zeigen die Frauen ihre Aggressoren gar nicht erst an, ob aus mangelndem Vertrauen in die Behörden oder Angst vor den Tätern. Und wenn ermittelt wird, geschieht das häufig nachlässig und fehlerhaft. So wie im Fall von Yesenia Zamudios Tochter María de Jesús.

Das Morden hat eine lange Geschichte. Schon in den Neunzigerjahren wurden Hunderte Frauen in der nördlichen Grenzstadt Ciudad Juárez verschleppt und später in der Wüste tot aufgefunden. "Das geschah mit Erlaubnis der Regierung. Die meisten Taten wurden nie strafrechtlich verfolgt", sagt Lourdes Godínez Leal von der feministischen Nachrichtenagentur Cimac. "Seither haben organisierte Frauen immer wieder gefordert, dass die Fälle erst genommen werden. Sie wurden aber nie gehört." Jetzt sei das Echo endlich angekommen, so Godínez.

Lourdes Godínez © Wolf Dieter Vogel

Dafür haben zwei Morde in Mexiko-Stadt gesorgt, die durch ihre Brutalität besondere Empörung ausgelöst haben. Am 11. Februar wurde das siebenjährige Mädchen Fátima Cecilia aus der Schule entführt, wenige Tage später fand man ihre Leiche mit Spuren von Folter und Vergewaltigung in einer Plastiktüte am Straßenrand, zwischen Müllbeuteln und anderem Abfall. Ihr Ehemann habe "eine kleine Freundin" gewollt, erklärte die mit ihrem Mann festgenommene mutmaßliche Täterin. Medienberichten zufolge fürchtete sie, er könne sich an den gemeinsamen Kindern vergehen, wenn sie ihm kein anderes Mädchen bringe.



Amor ist schuld. Zeitungsschlagzeile über den Mord an Ingrid Escamilla

Kurz zuvor wurde die 25-jährige Ingrid Escamilla von ihrem Lebensgefährten umgebracht. Ermittler fanden ihre Leiche in ihrer Wohnung: verstümmelt, die Haut abgezogen, einige Organe im Zimmer verteilt. Am Folgetag konnte jedes Kind die Fotos am Kiosk sehen. Die Beamten hatten sie an einige Redaktionen weitergeleitet. Das Boulevardblatt Pásala setzte sie auf die Titelseite und schrieb dazu "Amor ist schuld", die Zeitung La Prensa titelte im Metzger-Slang: "Ausgenommen".