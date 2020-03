Wegen der Ausbreitung des Coronavirus warnt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) vor einer "humanitären Katastrophe" auf den griechischen Inseln. Deutschland und andere europäische Staaten sollten als "Koalition der Willigen" Schutzbedürfte aus Griechenland aufnehmen, forderte der SVR in einem Positionspapier zur seit Jahren stockenden Reform der europäischen Asylpolitik. Die Bundesregierung müsse ihre EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte nutzen, eine Reform voranzubringen.

Vorprüfungen von Asylanträgen in Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen könnten nach Ansicht des Gremiums zu schnelleren und besseren Verfahren beitragen, wenn sie mit Hilfe des UNHCR und des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) durchgeführt würden. Zudem müssten die Verantwortlichen klären, wie schutzbedürftige Personen innerhalb der EU verteilt und abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückgeführt werden könnten. Eine neue EU-Asyl-Agentur solle dazu beitragen, Verfahrensstandards zu harmonisieren und die Qualität von Asylentscheidungen zu erhöhen.

Auf den griechischen Inseln und auch an der türkisch-griechischen Grenze sitzen Tausende Geflüchtete fest. In den überfüllten Lagern auf den Inseln herrschen menschenunwürdige Zustände, zahlreiche Hilfsorganisationen sind mittlerweile abgereist und haben die Menschen sich selbst überlassen. Insgesamt leben auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos derzeit rund 40.000 Migrantinnen und Migranten – bei einer Kapazität von 6.000 Plätzen. Deutschland und einige andere EU-Staaten hatten zugesagt, mindestens 1.600 unbegleitete Kinder und andere Migranten aus den völlig überfüllten Lagern aufzunehmen.

Der SVR sprach sich weiter dafür aus, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten der im internationalen Seerecht verankerten Pflicht, Menschenleben zu retten, nachkommen. Aus Seenot Gerettete müssten zügiger und verlässlicher ausgeschifft und von Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Wege zu regulärer Migration nach Europa sollten ausgebaut werden – das sei auch wichtig zur Deckung des Fachkräftebedarfs.