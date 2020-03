Überall heißt es im Augenblick, nichts werde mehr so sein wie zuvor. Das Zeitalter nach Corona, schreit es aus den Schlagzeilen, werde sich fundamental unterscheiden von jenem davor. Die Menschen würden aus dieser Erfahrung, die alles Dagewesene auf den Kopf stelle, lernen und umsteuern.

Der Blick zurück in die Geschichte stimmt da allerdings nicht besonders hoffnungsfroh. Zwei verheerende Weltkriege haben Kriegsgelüste und Aufrüstungswahn nicht beenden können. Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit stoßen 70 Jahre nach dem Holocaust erneut auf fruchtbaren Boden, die rassistische AfD ist in allen deutschen Parlamenten vertreten. Und selbst wenn man in diesen Corona-Tagen um sich schaut, fragt man sich, wie lernfähig wir Menschen eigentlich sind.

Angela Merkels Ansprache an die Nation vor wenigen Tagen war eine höchst demokratische Mahnrede. Statt mit drakonischen Maßnahmen die Freiheit der Bürger zu beschneiden, hatte die Bundeskanzlerin an die Vernunft aller appelliert – in der Erwartung, wir Menschen würden uns als vernunftbegabte Wesen an den Appell halten und Gruppenansammlungen vermeiden. Allerdings hatte Merkel auch angekündigt, dass es Verbote geben könnte.

Doch einige von uns schienen geradezu sehnsüchtig auf Verbote zu warten – darauf, dass der Staat machtvoll per Dekret einschreitet und Ausgangssperren verhängt. Und so kam es dann auch.



Angela Merkel hat weitere Restriktionen verkündet. Neben Ladenschließungen gehört dazu eine Kontaktbeschränkung auf zwei Menschen, wenn diese nicht zusammen leben.

Zeit zum Nachdenken

Die Annahme, dass nach dem Ende der Pandemie alles anders werde, beruht darum eher auf einer vagen Hoffnung als auf einer Erkenntnis. Bekanntlich aber stirbt die Hoffnung zuletzt. Und zum Glück entbehrt diese Hoffnung nicht jeder Grundlage.

Das Coronavirus schafft Raum und Zeit zum Nachdenken. Der Stillstand regt zu kritischer Reflexion über das gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Leben in den Jahren vor der Pandemie an. Covid-19 bringt in diesen Tagen nicht nur eine Kultur des menschlichen Miteinanders hervor, die wir längst verloren gegangen glaubten, sondern auch eine neue sozial-wirtschaftliche Kultur und Kreativität. Auch dank der digitalen Technik und der oft nicht ohne Grund verpönten sozialen Medien.

Beispiele dafür gibt es viele, hier seien einige genannt:

Unter Mainz Liebe fordern Bürger der Stadt Mainz dazu auf, Bars, Restaurants und Kulturstätten unter die Arme zu greifen. "Jetzt zahlen. Später trinken/essen/feiern" lautet das Motto. In dem Aufruf heißt es: "Wir wollen unsere Lieblingsorte in der Krise unterstützten und vor der Insolvenz retten, indem wir ihnen jetzt das Geld zur Verfügung stellen, was wir ohnehin bei ihnen ausgeben würden." Per PayPal kann man seine Spende direkt an sein Lieblingslokal überweisen. In anderen Städten gibt es ähnliche Initiativen.

Im Stay Home Club Berlin kann sich jeder nachhaltige Produkte – von Getränken über Obst und Gemüse bis zu Kondomen – nach Hause liefern lassen. Mit 5 Euro pro Lieferung wird örtlichen Clubs und Künstlerinnen ausgeholfen. Und eifrige Kino- und Theaterabonnenten können bei ihren Filmtheatern oder Bühnen Gutscheine erwerben oder sich den begehrten Lichtstreifen direkt zur häuslichen Couch streamen lassen.

Dem Aufruf, Blut zu spenden, folgten nur innerhalb eines Tages Zigtausende Menschen, der Bedarf wurde im Handumdrehen gedeckt.