Drei Tage lang stand die Praxis von Christian Hoppe unter Quarantäne, weil einige seiner Patienten positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Seit Mittwoch hat der Hausarzt aus Gangelt im Kreis Heinsberg wieder geöffnet – den Auflagen des Robert Koch-Instituts zum Trotz.

ZEIT ONLINE: Herr Dr. Hoppe, Sie sind Hausarzt in Gangelt, dem derzeitigen deutschen Epizentrum der Coronakrise. Ihre Praxis hat am Mittwoch nach drei Tagen Quarantäne wieder geöffnet. Wie ist die Lage?

Christian Hoppe: Der Betrieb läuft allmählich wieder an. Aber wir lassen keine Patienten in das Wartezimmer. Die Menschen dürfen die Praxis nur einzeln betreten, die anderen müssen vor der Tür warten. Ärzte, Praxispersonal und Patienten tragen einen Mundschutz. Das geht nicht anders. Wir müssen Sorge tragen, dass sich niemand bei uns anstecken kann. Während der Schließung haben wir unsere Patienten aber noch telefonisch beraten.



ZEIT ONLINE: Warum dürfen Sie überhaupt schon wieder arbeiten? Sie hatten Kontakt mit positiv getesteten Menschen. Nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) müssten Sie 14 Tage zu Hause bleiben.

Hoppe: Das ist in der Tat ein Problem. Wir hatten vergangene Woche mehrere Patienten mit Verdacht auf Corona-Infektion und haben uns daraufhin alle selbst testen lassen. Von Dienstag bis Donnerstag hatten wir elf positive Ergebnisse, darunter eine Mitarbeiterin. Drei von vier Ärzten sind negativ getestet. Einer wurde nicht getestet, weil er in besagtem Zeitraum nicht in der Praxis war. Am Wochenende wurde uns vom Landrat dann gesagt, dass die unter Quarantäne stehenden Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten und Krankenschwestern nun doch wieder arbeiten dürfen, wenn sie keine Symptome zeigen. Laut Richtlinien des RKI aber hätten wir weitere 13 Tage zu Hause bleiben müssen. Das Problem ist: Hier im Kreis Heinsberg müssen wegen der Infektionsgefahr täglich weitere Praxen schließen. Die Vorgaben des RKI sind in der Theorie super, aber in der Praxis eine Katastrophe. Hätten sich alle Ärzte strikt an die Quarantäne-Richtlinien gehalten, wäre die ärztliche Versorgung spätestens am Mittwoch kollabiert.

ZEIT ONLINE: Entscheidet jeder Arzt für sich allein, wie er mit der Quarantäne für sich selbst umgeht?

Hoppe: Es gab am Dienstagabend auf Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung ein Ärztetreffen im Heinsberger Rathaus, an dem etwa 100 Kollegen teilgenommen haben. Wir haben beraten, wie es weitergehen soll. Leider war vom Gesundheitsamt niemand da. Sie hatten zur selben Zeit auch eine Sitzung, das war unglücklich. Dabei wäre es gerade jetzt hilfreich gewesen, sich mit der Behörde auszutauschen. Wir waren uns aber alle einig, dass wir jetzt weiterarbeiten müssen – den Auflagen des RKI zum Trotz. Die Schließung weiterer Praxen hätte schlicht nicht mehr kompensiert werden können. Auch die Krankenhäuser hätte man auf diese Weise lahmgelegt. Ganz unabhängig vom Coronavirus gibt es Menschen, die ärztliche Versorgung benötigen, die ein EKG oder eine Ultraschalluntersuchung brauchen. Irgendjemand muss das doch übernehmen. Und wir können nicht plötzlich alle Patienten ins Krankenhaus oder zu Kollegen im Nachbarkreis schicken. Diese Last können sie nicht tragen.



ZEIT ONLINE: Wie reagiert das Gesundheitsamt auf die Entscheidung der Ärzte des Kreises?

Hoppe: Am Mittwochmorgen wurde uns per Fax mitgeteilt, dass wir unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen die Praxen öffnen dürfen. Um eine Tröpfchenübertragung zu vermeiden, müssen wir Schutzkleidung und Mundschutz tragen. Kopfschmerzen bereitet uns allerdings die rechtliche Lage. Was ist, wenn sich doch ein Patient in unserer Praxis mit dem Virus infiziert? Kann er mich dann verklagen? Letztlich ist es immer eine Abwägung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Helfe ich einem Patienten, verhindere einen Blinddarmdurchbruch und stecke ihn dabei mit dem Virus an? Oder helfe ich ihm nicht und riskiere womöglich, dass er stirbt?



ZEIT ONLINE: Wie ist die Stimmung unter Ihren Kollegen?

Hoppe: Schlecht und gereizt. Viele fühlen sich hilflos und von der Politik komplett im Stich gelassen. Die Aussagen des Gesundheitsministers, wir hätten alles im Griff und wer Hilfe braucht, bekommt Hilfe, sind reiner Wahlkampf. Hier vor Ort sieht es anders aus. Es zeigt sich, dass die Politik offenbar noch nicht durchdacht hat, was passiert, wenn auch Ärzte und Pflegepersonal flächendeckend ausfallen. Wir brauchen dringend Manpower von außerhalb. Aber bis jetzt hat sich da meines Wissens kaum jemand gemeldet. Auch beim Material hapert es.